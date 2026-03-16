Más Información

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

FGR se pronuncia sobre cabañas de "El Mencho"; investiga falta de resguardo

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Harfuch se reúne en Washington D.C. con director de la DEA; hablan sobre combate al narco y al tráfico de armas

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Cuenta a la que AMLO llamó a donar debe cumplir reglamentación: Sheinbaum; “Todo siempre es fiscalizado", asegura

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

Así pagaba “El Mencho” su base social; 8 mil para diálisis, 230 mil para posadas, un millón para niños en Navidad

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

VIDEO: Rey Felipe VI reconoce que durante la Conquista hubo "mucho abuso"; pide aprender del pasado

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

El camino de los “boinas verdes” en el Iztaccíhuatl; futuros “Murciélagos” entrenan bajo cero para ser de élite en el Ejército

Tras el llamado que hizo el expresidente , la presidenta anunció una aportación económica para Cuba, de manera personal.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que analiza cuánto dinero aportará, luego de que López Obrador diera a conocer un número de cuenta de la Asociación Civil “Humanidad con América”.

“Como Presidenta, nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo porque esa es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo, como persona, ya veré si haré una aportación.

Lee también

“Sí, yo creo que sí (haré una donación), sí lo voy a hacer de manera personal”, declaró sin dar un monto.

“¿Llamaría usted a hacer una a través de esta asociación civil?”, se le preguntó.

“Sí, puede ser de manera personal”, respondió al acusar comentarios de la derecha en contra del llamado del expresidente López Obrador.

“Son mezquinos y el humanismo se caracteriza por la fraternidad. Es la mezquindad frente a la fraternidad, así de claro, la mezquindad en las mentiras, en las calumnias [...]”, declaró.

Recalcó que “” solicitó ser donataria y la Secretaría de Hacienda lo otorgó, con representantes Carlos Pellicer López y Laura Esquivel.

Lee también

Insistió en que el apoyo para Cuba es un asunto de fraternidad y reiteró el rechazo de México al bloqueo de Estados Unidos para la isla.

Cuestionada sobre el régimen cubano, respondió que “le corresponde al pueblo de Cuba”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]