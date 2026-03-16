Tras el llamado que hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una aportación económica para Cuba, de manera personal.

En su conferencia mañanera de este lunes 16 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que analiza cuánto dinero aportará, luego de que López Obrador diera a conocer un número de cuenta de la Asociación Civil “Humanidad con América”.

“Como Presidenta, nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo porque esa es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo, como persona, ya veré si haré una aportación.

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“Sí, yo creo que sí (haré una donación), sí lo voy a hacer de manera personal”, declaró sin dar un monto.

“¿Llamaría usted a hacer una donación a través de esta asociación civil?”, se le preguntó.

“Sí, puede ser de manera personal”, respondió al acusar comentarios de la derecha en contra del llamado del expresidente López Obrador.

“Son mezquinos y el humanismo se caracteriza por la fraternidad. Es la mezquindad frente a la fraternidad, así de claro, la mezquindad en las mentiras, en las calumnias [...]”, declaró.

Recalcó que “Humanidad con América” solicitó ser donataria y la Secretaría de Hacienda lo otorgó, con representantes Carlos Pellicer López y Laura Esquivel.

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Insistió en que el apoyo para Cuba es un asunto de fraternidad y reiteró el rechazo de México al bloqueo de Estados Unidos para la isla.

Cuestionada sobre el régimen cubano, respondió que “le corresponde al pueblo de Cuba”.

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