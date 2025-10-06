Más Información

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Israel deporta a la activista sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

La presidenta adelantó que en su segundo año de gobierno se fortalecerán las obras de infraestructura, se continuará con los , además de que confió en que se tendrán buenos acuerdos comerciales con Estados Unidos, Europa, China y otros países asiáticos.

La jefa del Ejecutivo federal informó que no habrá cambios en el modelo económico, pues indicó que está convencida de los beneficios del Humanismo Mexicano, y del lema de que "por el bien de todos, primero los pobres".

"Primero es el modelo económico, ahí no va a haber cambios. Estamos convencidos del Humanismo Mexicano, de la , de la Economía Moral, de que no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre y de que `por el bien de todos, primero los pobres´. En pocas palabras, ese es nuestro modelo".

"¿Qué vamos a fortalecer hacia adelante? Uno, evidentemente, las obras de infraestructura que hemos anunciado: trenes de pasajeros, carreteras, puertos, aeropuertos, obras de agua y saneamiento […] Hay un programa muy claro de las obras estratégicas para este sexenio y muchas que dan puerta para el siguiente. Ahí está incluido evidentemente las obras de infraestructura, energía, , Comisión Federal de Electricidad y los contratos privados eléctricos que representan 46% de la generación”.

Señaló que también, como se ha planteado el , se fortalecerá la producción nacional para el mercado interno y la exportación, además de los beneficios que se tendrán con los cierres de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, Canadá, Europa, China y otros países asiáticos.

“Vamos a tener un buen acuerdo y eso, pues va a dar mucha certidumbre para la inversión para el próximo año”, dijo en conferencia de prensa matutina.

