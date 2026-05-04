Durante el periodo ordinario de sesiones, que comprendió del 1 de febrero al 30 de abril, bajo la conducción de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, el Senado de la República aprobó 50 asuntos legislativos, entre los que destacan cuatro reformas constitucionales, la creación de dos leyes y 31 reformas a diversos ordenamientos.

En redes sociales, Castillo Juárez destacó que se aprobaron seis reformas constitucionales “de profunda relevancia para la vida institucional del país, sobre todo porque cada una de ellas responde a una demanda popular”.

Además, subrayó que se expidieron ocho nuevas leyes, “todas muy importantes y con un objetivo claro: proteger los derechos del pueblo de México y lograr la prosperidad compartida, pero sobre todo para quienes viven en las condiciones más vulnerables”.

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Se realizaron 28 sesiones del pleno: una de Congreso General, 23 ordinarias y cuatro solemnes, en las que la cámara alta cumplió con su mandato constitucional y también con facultades exclusivas, como la toma de protesta a 14 personas juzgadoras.

Durante este periodo, la Cámara de Senadores también realizó el nombramiento del vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; cuatro de personal diplomático, y entregó el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025.

Las reformas constitucionales fueron al artículo 123, en materia de reducción de la jornada laboral; al artículo 127, en relación a poner límite a las llamadas “pensiones doradas”; el Plan B, que modificó diversos artículos para reducir privilegios; y al artículo 73, para facultar al Congreso a expedir una Ley General en materia de feminicidio.

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Sobre la creación de dos nuevas normas, una fue la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, y la otra la Ley Federal de Cine y el Audiovisual.

Se avalaron 31 reformas a diversos ordenamientos, entre ellas cambios a la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Vivienda, y la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

También se hicieron ajustes a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley de Migración, a la Ley General de los Derechos Lingüísticos, a la Ley General de Educación, así como a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

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Como parte de sus responsabilidades constitucionales, el Senado de la República aprobó 13 decretos, entre ellos ocho relativos al ingreso y salida de tropas para su participación en tareas de capacitación y adiestramiento.

Asimismo, avanzaron cuatro decretos para declarar diversos días nacionales: el de la Adopción Responsable de Animales de Compañía, de la Industria Eléctrica, de los Propóleos Mexicanos y del Cerebro; además, el establecimiento de las características de tres monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Finalmente, Laura Itzel Castillo resaltó que se avalaron 26 puntos de acuerdo sobre diversos temas impulsados por diferentes Comisiones legislativas, entre ellas, Asuntos de la Frontera Sur, Gobernación, Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Seguridad Pública y Turismo.

Con esta labor, enfatizó la presidenta de la Mesa Directiva, el Senado de la República “refrendó su compromiso de representar a las entidades federativas de México, así como de participar en la elaboración y aprobación de leyes y en la toma de decisiones importantes para el país”.

aov