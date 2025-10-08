La Secretaría de las Mujeres trabaja con diferentes dependencias de los tres órdenes de gobierno, como es el caso del Poder Judicial, en donde se mantienen reuniones con las fiscalías de los estados con el propósito de fortalecer los códigos penales o la investigación que debe ser implementada desde el principio con perspectiva de género.

El nuevo Poder Judicial es una oportunidad para que se juzgue con perspectiva de género “no desde el romanticismo, sino desde lo práctico con resultados”, afirmó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar: “Estamos fortaleciendo la procuración de justicia, sobre todo porque nos interesa que haya justicia para las familias y las mujeres”, recalcó.

Gómez Saracibar mencionó que desde la lucha de las colectivas, se logró que en 2007 las muertes violentas de mujeres se tipificaran como feminicidio, lo cual ha ayudado a construir una estrategia integral desde la seguridad y procuración de justicia, enfocados principalmente en la prevención.

Lee también Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos

Con respecto a la prevención, dijo, ésta involucra muchas instituciones de todos los niveles del poder, y ellos de manera adecuada puedan atender a las mujeres desde los diferentes servicios que se ofrecen.

Aseguró que desde la Secretaría de las Mujeres todos los días acompañan a las mujeres, en su lucha y entienden la desconfianza de quienes se han acercado a pedir ayuda a las instituciones porque en el pasado fueron violentadas y revictimizadas, por aquellos que debieron de procurarles justicia.

“Ahora, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se tejen redes para que desde la formación de los integrantes del poder judicial (policías, ministerios públicos, etcétera), se cuente con policía de investigación, peritos, jueces que hagan su labor con una mirada de género”, señaló la dependencia en un comunicado.

Mencionó que otro punto es la colaboración que se está haciendo con las Subsecretarías de Educación Básica y Media Superior, para que se aprenda a distinguir desde temprana edad los tipos de violencia, para que no se normalice y sobre todo evitar que se ejerza en cualquier etapa de la vida.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp