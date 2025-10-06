Más Información

Diócesis de Chilpancingo-Chilapa reporta desaparición de sacerdote en Guerrero

EU sanciona a 8 mexicanos y 12 empresas; suministraban fentanilo ilícito a "Los Chapitos"

Birmex da contrato a empresa cuestionada

Israel deporta a la activista sueca Greta Thunberg y otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud

Mundial Sub-20; ¿cuándo juega México vs Chile en los Octavos de Final?

Sheinbaum reacciona a señalamientos de "encorralamiento" de Monreal; "son chismes, no hay ningún mensaje", asegura

Luego de que la presidenta le pidió esperar un sexenio más para competir por la gubernatura de Zacatecas y respetar la prohibición del nepotismo electoral estipulada en los estatutos de Morena, el senador respondió que no entrará en una confrontación con la mandataria, pero esperará los tiempos y las reglas que anuncie Morena para el proceso electoral de 2027.

En entrevista, el legislador reconoció que, como lo dijo Sheinbaum, es joven y podría esperar seis años más, aunque recalcó que los actuales no son tiempos para hacer definiciones sobre este tema.

“Respeto mucho a mi Presidenta y mi apoyo absoluto a mi Presidenta de la República, ni en una discusión, mucho menos. Vamos a esperar, lo he dicho y lo sigo diciendo, vamos a esperar. No son tiempos políticos, vamos a esperar los tiempos.

“Y yo coincido con la Presidenta, hay que esperar, no pasa nada. Como dice ella, estoy joven y vamos a trabajar. Me he decidido a trabajar de lleno en el tema legislativo y vamos a continuar. En este momento no es ni año político. Entonces lo he dicho y lo vuelvo a insistir. Vamos a esperar a ver las reglas del partido. Vamos a esperar a que inicie el proceso electoral y una vez iniciado, pues vamos a tomar definiciones”, subrayó.

Saúl Monreal aseguró que “no se le va la vida” por una candidatura al gobierno de su estado, además de que de aquí a que se inicie el pueden pasar muchas cosas, “y más en la política”.

“No deseo ser un político de ocasión y seguiré trabajando desde el . O sea, no hay problema. Si veo que no hay condiciones en este próximo 2027, pues habrá más. Yo todavía tengo cinco años en el Senado. No se me va la vida. Estoy preparado en cualquier escenario y lo voy a seguir diciendo. No tengo problema, afortunadamente tengo 48 años y vamos a continuar trabajando en este momento, apoyando a nuestra presidenta con las iniciativas que nos presente, tanto reformas constitucionales como reformas legales.

