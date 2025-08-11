Más Información

Las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política () de la Cámara de Diputados, alistan una bolsa de 29 millones 148 mil 500 pesos, que será destinada para los informes Legislativos de las y los diputados federales.

Se trata de una obligación establecida en la de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados.

La reunión para aprobar dichos recursos se llevará a cabo esta misma semana y estará encabezada por el presidente de la Jucopo, .

El apoyo económico que se entrega a cada diputada y diputado por concepto del informe, asciende a 58 mil 297 pesos, y se entrega de manera anual.

Asimismo, se prohibió a las y los congresistas hacer sus informes antes del 1 de septiembre, lo que quedó estipulado "por la amable sugerencia de la presidenta ".

El acuerdo establece que los informes legislativos se realizarán después del primero de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el primer informe de la titular del Ejecutivo.

En paralelo, Ricardo Monreal encabezará una serie de reuniones regionales por circunscripción, para revisar la agenda legislativa en diversos estados.

De acuerdo con el calendario de la coordinación de Morena, el lunes 18 de agosto, se hará en los estados de Puebla, y en la cuarta circunscripción correspondiente a la , Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala

El miércoles 20 de agosto, será en Guanajuato, y la segunda circunscripción que corresponde a Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, , y Zacatecas.

El jueves 21 de agosto en Quintana Roo, y la tercera circunscripción de Campeche, , Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

El viernes 22 de agosto, será en Jalisco, y la primera circunscripción de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, y Sonora.

Mientras que el sábado 23 de agosto, se realizará en el y la quinta circunscripción que corresponde a los estados de Colima, Hidalgo, Estado de México, y Michoacán.

Además, la bancada guinda realizará su reunión plenaria el próximo 30 de agosto, a la que acudirán varios secretarios de estado, incluyendo al de Seguridad Pública, , y la de gobernación, , entre otros.

Un día, antes de que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones, el domingo 31 de agosto, Morena tendrá una reunión previa, a fin de coordinarse sobre la elección de la Mesa Directiva.

