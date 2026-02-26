De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno federal anunció el arranque del primer Mundialito Futsal Femenil IMSS 2026, un torneo sub-21 conformado por equipos de seis jugadoras, que busca impulsar el desarrollo del fútbol sala entre mujeres jóvenes y consolidar una cantera nacional rumbo a futuras competencias internacionales.

Durante un enlace virtual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, acompañado por la coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, detalló que este “mundial social” arranca en Michoacán como parte de una estrategia para llevar el deporte a más comunidades.

Robledo explicó que el torneo corresponde a la categoría femenil de 18 a 21 años y es organizado por el IMSS en coordinación con la Secretaría de las Mujeres.

Subrayó que la FIFA reconoce tres modalidades: fútbol 11, fútbol de playa y futsal, esta última con equipos de seis contra seis y cuya primera Copa Mundial femenil se celebró el año pasado.

Lee también La narconómina de “El Mencho”; policías, halcones, maquinitas, todo contabilizado

“El mundial llega a todos lados, ocurre fuera también de las canchas e invita a todas y todos”, expresó al señalar que este 26 de febrero comenzó a rodar el balón con el partido inaugural entre Zacapu y Morelia.

De acuerdo con las autoridades, se rehabilitaron 64 canchas en espacios del IMSS para la realización del torneo y para que continúen como sedes deportivas permanentes después del Mundial. En total se inscribieron 320 equipos provenientes de 188 municipios del país, con la participación de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros.

Tras las fases estatales, un equipo por entidad avanzará a la etapa eliminatoria que se llevará a cabo del 25 al 28 de marzo en el Centro Vacacional Oaxtepec, mientras que la gran final se disputará el 29 de marzo en el estadio del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Las autoridades destacaron que en todas las sedes habrá visores y reclutadores con estándares internacionales, con el objetivo de comenzar a formar una “verdadera cantera nacional” de futsal femenil.

Jugadoras participantes agradecieron la apertura de espacios para las mujeres en el deporte. “Gracias por brindarnos la oportunidad de llegar a la Selección mexicana de fútbol sala en este mundialito sub-21”, expresó una de las capitanas durante el enlace en el que también estuvo el gobernador de Michoacán,Alfredo Ramírez Bedolla.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jc/apr