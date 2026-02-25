Más Información

Michoacán registró una disminución del 29 por ciento en el entre 2021 y 2025, lo que representa 3 mil 422 casos menos en ese periodo, posicionando al año pasado como el que tuvo el registro más bajo de la última década, reflejando el impacto de una política pública sostenida en prevención y acompañamiento.

El gobernador , de acuerdo con datos presentados por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano, dijo que en municipios considerados prioritarios, donde se concentraba la mayor incidencia, los casos se redujeron a 812 durante el último año, resultado de una intervención territorial permanente y focalizada.

La estrategia incluyó acciones como el Programa de Menstruación Digna, la línea 075 de orientación “Tú Decides”, campañas preventivas como “Es momento de soñar, no de ser mamá ni papá” y la implementación de “Capicuento”, reconocida a nivel nacional.

Secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), encabezada por Alejandra Anguiano (25/02/2026). Foto: Especial
Asimismo, Michoacán se colocó en primer lugar en el semáforo normativo del , fortaleciendo el acceso a información y derechos sexuales y reproductivos. Tan solo en 2025, estas acciones beneficiaron directamente a 13 mil 700 mujeres, niñas y adolescentes.

Más allá de las estadísticas, la reducción histórica implica que miles de jóvenes continúan sus estudios y consolidan su proyecto de vida con mayor autonomía y oportunidades.

