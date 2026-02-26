La mañanera de Sheinbaum, 26 de febrero, minuto a minuto

Más Información
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la conferencia matutina desde Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Nación 07:54 AM
Turismo en México aumenta un 6.1% más que en 2024: Josefina Rodríguez
Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, informa que el turismo mundial creció un 4% con mil 520 millones de turistas internacionales registrados. Destaca que el turismo en México creció un 6.1% más que en 2024; afirma que el país refleja el crecimiento por arriba del continente americano y del promedio de turismo en el mundo.
Nación 07:49 AM
Gobierno de Michoacán e IMSS presentan el futsal femenil
Por medio de un enlace con Zóe Robledo, titular del IMSS, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para presentar el Mundialito de futsal femenil en instalaciones del IMSS adaptadas para jugar.
El gobernador señala que la implementación del mundial social va a impulsar mucho a las mujeres.
Nación 07:45 AM
Inicia conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señala que en algunas mañaneras harán un enlace para presentar los diferentes Mundialitos.
