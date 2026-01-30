Por no contar con autorización de impacto ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.

La clausura se determinó luego de que se documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente. La dependencia informó que la superficie afectada es de 17,115 m².

Indicó que en atención a una denuncia, el 28 de enero, inspectores de la Profepa realizaron una visita sobre impacto ambiental a un conjunto de predios ubicados en la localidad de Mahahual, en una superficie aproximada de 79,426 m². Durante el recorrido de campo se levantaron coordenadas del polígono y se constató la realización de obras y actividades relacionadas con el proyecto llamado anteriormente “Destino Mahahual” y hoy renombrado “Perfect Day Mahahual”.

“En el sitio se llevaban a cabo actividades de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material de escombro y metal sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental”, dio a conocer la dependencia a través de un comunicado oficial.

Ante estas irregularidades, y al no acreditarse la autorización federal correspondiente para la superficie intervenida, la cual comprende aproximadamente 17,115 m², la Profepa impuso como medida de seguridad, la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con del proyecto.

Profeco clausura proyecto “Perfect Day Mahahual" Foto: Especial

“La autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requerimiento indispensable para cualquier obra que tenga afectaciones en los ecosistemas. Continuaremos trabajando en la inspección y vigilancia de los desarrollos y proyectos que se lleven a cabo en ecosistemas costeros, a fin de asegurar que cumplan con la normativa ambiental, que tiene por objeto prevenir y evitar daños”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

Durante la actual administración, la Profepa ha clausurado e impuesto medidas correctivas a 11 desarrollos que carecían de autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo en Quintana Roo, así como aquellos que han superado lo que se les había permitido o que producen daños significativos a los ecosistemas.

