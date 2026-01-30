Más Información
Por no contar con autorización de impacto ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura total temporal de las obras y actividades asociadas al proyecto “Perfect Day Mahahual”, ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.
La clausura se determinó luego de que se documentaran actividades de relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente. La dependencia informó que la superficie afectada es de 17,115 m².
Indicó que en atención a una denuncia, el 28 de enero, inspectores de la Profepa realizaron una visita sobre impacto ambiental a un conjunto de predios ubicados en la localidad de Mahahual, en una superficie aproximada de 79,426 m². Durante el recorrido de campo se levantaron coordenadas del polígono y se constató la realización de obras y actividades relacionadas con el proyecto llamado anteriormente “Destino Mahahual” y hoy renombrado “Perfect Day Mahahual”.
“En el sitio se llevaban a cabo actividades de demolición, desmantelamiento de infraestructura y recolección de material de escombro y metal sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental”, dio a conocer la dependencia a través de un comunicado oficial.
Ante estas irregularidades, y al no acreditarse la autorización federal correspondiente para la superficie intervenida, la cual comprende aproximadamente 17,115 m², la Profepa impuso como medida de seguridad, la clausura total temporal de las obras y actividades relacionadas con del proyecto.
“La autorización de impacto ambiental de la autoridad federal es un requerimiento indispensable para cualquier obra que tenga afectaciones en los ecosistemas. Continuaremos trabajando en la inspección y vigilancia de los desarrollos y proyectos que se lleven a cabo en ecosistemas costeros, a fin de asegurar que cumplan con la normativa ambiental, que tiene por objeto prevenir y evitar daños”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Durante la actual administración, la Profepa ha clausurado e impuesto medidas correctivas a 11 desarrollos que carecían de autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo en Quintana Roo, así como aquellos que han superado lo que se les había permitido o que producen daños significativos a los ecosistemas.
