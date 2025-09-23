Nueve activistas de Greenpeace escalaron 70 metros de la Estela de Luz para desplegar una manta con la leyenda: “Selva Maya grita, Semarnat sálvala”, con el objetivo de exigir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que frene la devastación de este pulmón del sur de México, hecha por megaproyectos inmobiliarios y turísticos.

A las 5:20 de esta madrugada, los ambientalistas iniciaron la intervención, cobijados por una treintena de integrantes de Greenpeace que formaron una cadena humana en la base del monumento para resguardar la subida de sus compañeros escaladores.

Fueron cinco mujeres y cuatro hombres quienes, con la manta en hombros, subieron por la Estela. Ante la mirada de guardias de seguridad del lugar, elementos de la policía capitalina y el equipo de bomberos de la Ciudad de México, alcanzaron la altura deseada y desplegaron la lona.

Selva maya enfrenta la presión del turismo

La manta tiene como imagen de fondo un jaguar (Panthera Onca) en llamas, animal endémico de América que, pese a ser un pilar del ecosistema y un símbolo cultural importante, se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de su hogar por la fragmentación de territorios y la falta de una coexistencia armónica con la actividad humana, lo que pone en riesgo su futuro en la región.

Lee también FOTOS: Activistas de Greenpeace escalan la Estela de Luz para exigir salvar la Selva Maya

“La Selva Maya es el hogar del jaguar mexicano. Cada árbol que se tala, cada camino mal planeado fragmenta su hábitat. Sin selva, no hay jaguar. Proteger la selva maya es proteger a un símbolo de México”, denunció el coordinador de la campaña en México, Carlos Samayoa.

Según explicó, la península de Yucatán enfrenta la presión del turismo, la infraestructura y proyectos como el Tren Maya, todo bajo la protección y permisos de la Semarnat y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El despliegue también provocó la movilización de personal de rescate, quienes acordonaron la zona. Un rescatista incluso subió con arnés para intentar persuadirlos, pero al constatar que los escaladores tenían entrenamiento y equipo de seguridad, se les permitió continuar.

Activistas serán penalizados por escalar la Estala de Luz

De acuerdo con los elementos de seguridad que se encuentran en la zona, al bajar, el equipo de escaladoras y escaladores enfrentarán penalidades administrativas por la intervención del monumento.

Lee también Corrupción, excesos y deuda, causas de la fractura del PRI desde López Portillo, así el primer capítulo de Crónica del Fin

“La Selva Maya arde bajo el fuego cruzado de múltiples industrias que la están contaminando y devastando a un ritmo del cual no podrá recuperarse. Tan solo en los últimos cinco años fueron deforestadas casi 300 mil hectáreas. Eso es más de lo que se perdió a lo largo de veinte años previos.

“Estamos hablando del pulmón más importante de México y el segundo más grande la región y hoy está bajo la presión de la industria inmobiliaria, de la hotelera, de la infraestructura ferroviaria y otras que solo ven en la Selva la posibilidad de extraer recursos en beneficio propio y esto está sucediendo ante los ojos y con el permiso de la autoridad encargada de protegerla, la Semarnat”, agregó Samayoa.

Mientras, en la base de la Estela de Luz, otros activistas del equipo de Greenpeace sostienen pancartas con imágenes de la devastación en la Selva Maya con el objetivo de difundir la urgencia de proteger esta región.

Lee también Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr