Juan Manuel Briseño González, director Financiero y Socio Cooperativista de la Cooperativa Cementera Cruz Azul y detenido por fraude, extorsión y amenazas en 2015, dirigió una carta a Pedro Casas Alatriste, CEO y vicepresidente Ejecutivo de la American Chamber of Commerce of Mexico, para solicitar asesoría sobre las prácticas anti-comerciales que presuntamente la empresa norteamericana Bobth Trading LLC, con sede en Delaware, Estados Unidos, ha cometido en contra de la Cooperativa Cementera Cruz Azul.

En la carta, Briseño González acusó que la Cooperativa ha dejado de recibir el 40% de la entrega de coque de petróleo que fue adquirido y prepagado, incumplimiento que, dijo, representa unos 20 millones de dólares de afectación para la Cementera, así como para sus 7 mil empleados y los casi mil socios cooperativistas.

Explicó que él personalmente realizó gestiones en febrero de 2024 para demandar el reembolso del dinero correspondiente a lo "no entregado" y nunca obtuvo respuesta y afirmó que existen fuertes indicios que comprometen a colaboradores del más alto nivel de la Sociedad Cooperativa, quienes firmaron el convenio y realizaron los prepagos, en su totalidad, a la empresa estadounidense.

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Advirtió que el caso Bobth Trading-Cooperativa Cruz Azul corre el riesgo de convertirse en un litigio legal y público de alto perfil y anunció que los próximos presentará una denuncia por administración fraudulenta contra funcionarios de la Cooperativa.

“Busco precisamente su asesoría para poder hacerle llegar dicha denuncia a las autoridades americanas, con la finalidad de que puedan conducir las investigaciones correspondientes y, en su defecto, colaborar con ellas para el esclarecimiento de los hechos que hoy le cuestan millones, de su patrimonio, a las familias de la Cooperativa Cruz Azul”, dijo.

Carta enviada por Juan Manuel Briseño para solicitar apoyo a American Chamber of Commerce of Mexico (07/05/2026). Foto: Especial.

En una segunda carta dirigida a los socios cooperativistas, Briseño González sostuvo que “el éxito de La Cruz Azul depende de que todos los días aportemos nuestro mayor esfuerzo y actuemos con profesionalismo y verdad”.

“Sé que están al tanto que he sido privado de mi libertad desde hace 1 año y medio, pero eso no ha impedido que siga defendiendo que se nos haga justicia a las y los Socios Cooperativistas, cuidando el patrimonio que hemos construido con el esfuerzo incansable de décadas”, expresó.

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“Como ha trascendido en medios de comunicación nacionales, nuestra querida Cooperativa ha sido víctima de Bobth Trading LLC.Traicionaron nuestra confianza y la Cooperativa tiene una pérdida de 20 millones de dólares, por coque de petróleo que fue prepagado, pero nunca fue entregado”, agregó.

Adicionalmente, denunció que los 50 millones de dólares (unos 1,000 millones de pesos) y el IVA correspondiente de la operación no son deducibles y comprometen a los socios a una deuda fiscal multimillonaria.

En ese sentido, detalló que el contrato con la empresa estadounidense fue firmado por el director Jurídico de la Cooperativa, Rafael Anzures, y los miles de toneladas de coque de petróleo fueron transferidos por María Alejandra Velázquez, quien, aseguró, hoy opera ilegalmente su oficina.

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Ante ello, reiteró que ha enviado una carta al CEO de American Chamber of Commerce para pedir su apoyo para entregar a las autoridades estadounidenses copia de la denuncia que presentará en los próximos días contra Víctor Velázquez, Rafael Anzures y María Alejandra Velázquez por administración fraudulenta por el quebranto cometido en contra de la Cooperativa.

Precisó que el objetivo es que las autoridades estadounidenses puedan conducir las investigaciones correspondientes y, en su caso, colaborar con ellos para defender el patrimonio de la Cooperativa en un juicio en los Estados Unidos.

“Somos casi mil familias las que llevamos tatuado el nombre de la Cooperativa La Cruz Azul en el corazón. Y es con el corazón con el que les digo que estoy dispuesto a seguir defendiendo la verdad, desde cualquier lugar en el que esté”, concluyó.

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