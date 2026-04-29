Washington. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense ha rechazado el 15% de las solicitudes de reembolso de empresas que buscan recuperar los montos abonados por los denominados aranceles "recíprocos" impuestos por el Gobierno de Donald Trump e invalidados después por el Tribunal Supremo.

De las más de 13 millones de operaciones de importación que han superado la primera revisión desde la puesta en marcha del mecanismo de devolución, el pasado 20 de abril, unas 2,12 millones fueron denegadas por "no superar las validaciones específicas de la entrada", informó el director de Programas de Comercio del CBP, Brandon Lord.

Aproximadamente 1,74 millones de estas entradas "han sido liquidadas y se encuentran en proceso de reembolso" hasta el pasado domingo 26 de abril, precisó Lord en una actualización presentada este martes ante el Tribunal de Comercio Internacional que ordenó al Gobierno devolver lo cobrado tras la decisión del Supremo.

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Según el CBP, los importadores que vieron sus solicitudes rechazadas pueden intentar corregir cualquier error y volver a presentar la petición.

Se calcula que este proceso de devolución abarque en total unos 166 mil millones de dólares cobrados en aranceles anulados por el alto tribunal, en un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes de Trump.

En la primera semana, desde la activación del mecanismo de devolución en línea, denominado CAPE, se presentaron 75 mil 306 declaraciones, de las cuales 47 mil 315 superaron la validación de archivos, precisó el servicio aduanero estadounidense.

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Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de importación distintas, que luego son revisadas de manera individual.

La puesta en marcha del sistema comenzó con tropiezos, según informes de dueños de empresas, que se encontraron con mensajes de "error" en el portal en línea debido al alto volumen de solicitudes.

El director ejecutivo del CBP reconoció que aunque hoy el CAPE "funciona correctamente", estuvo fuera de servicio durante 18 minutos el 20 de abril, cuando la entidad "suspendió brevemente la posibilidad de presentar declaraciones para reconfigurar recursos y optimizar el procesamiento de las declaraciones".

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Con mayoría de 6-3, el Tribunal Supremo de EU decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, que usó para el establecimiento de los gravámenes afectados, un dictamen que invalidó una parte central del esquema arancelario de Trump.

Entonces, el presidente estadounidense criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo arancel global temporal del 10% bajo un nuevo marco legal.

Un día después del inicio del proceso de reembolsos multimillonarios, Trump advirtió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los aranceles anulados y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.

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