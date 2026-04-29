Más Información

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

Baja 33% gasto militar en México con Sheinbaum

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Sheinbaum anuncia "acuerdo histórico" con la industria siderúrgica; va por fortalecer producción nacional de acero

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Ariadna Montiel va por la dirigencia de Morena; deja la Secretaría del Bienestar y Leticia Ramírez la reemplaza

Caen cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco; operativo conjunto logra detención en el Edomex

Caen cuatro por multihomicidio en Azcapotzalco; operativo conjunto logra detención en el Edomex

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Farías lavaba dinero mediante operaciones con seguros de vida: FGR

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Destape de Jesús Sesma “está muy verde”, indica Brugada

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

Tatiana Clouthier busca la gubernatura de Nuevo León; "soy la más preparada", afirma

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

El 60% de mexiquenses aprueba gestión de Delfina

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

Morena prepara relevo de dirigencia nacional; ¿cómo se definirá la nueva dirigencia? te decimos el paso a paso

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

PVEM asegura que ya tiene todos sus perfiles para elección 2027; "esto no es chantaje ni una amenaza a nuestros aliados"

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

FGR integra dos carpetas por la presencia de dos agentes de la CIA en Chihuahua: Control Regional se hace cargo

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Suman 11 cambios en el gabinete de Sheinbaum; Ariadna Montiel, el más reciente

Washington. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense ha rechazado el 15% de las de empresas que buscan recuperar los montos abonados por los denominados "recíprocos" impuestos por el Gobierno de e invalidados después por el Tribunal Supremo.

De las más de 13 millones de operaciones de importación que han superado la primera revisión desde la puesta en marcha del mecanismo de , el pasado 20 de abril, unas 2,12 millones fueron denegadas por "no superar las validaciones específicas de la entrada", informó el director de Programas de Comercio del , Brandon Lord.

Aproximadamente 1,74 millones de estas entradas "han sido liquidadas y se encuentran en proceso de reembolso" hasta el pasado domingo 26 de abril, precisó Lord en una actualización presentada este martes ante el Tribunal de Comercio Internacional que ordenó al Gobierno devolver lo cobrado tras la decisión del Supremo.

Lee también

Según el CBP, los importadores que vieron suspueden intentar corregir cualquier error y volver a presentar la petición.

Se calcula que este proceso de devolución abarque en total unos 166 mil millones de dólares cobrados en aranceles anulados por el alto tribunal, en un dictamen que invalidó una parte central del esquema de gravámenes de Trump.

En la primera semana, desde la activación del mecanismo de , denominado CAPE, se presentaron 75 mil 306 declaraciones, de las cuales 47 mil 315 superaron la validación de archivos, precisó el servicio aduanero estadounidense.

Lee también

Cada declaración puede agrupar miles de operaciones de distintas, que luego son revisadas de manera individual.

La puesta en marcha del sistema comenzó con tropiezos, según informes de dueños de empresas, que se encontraron con mensajes de "error" en el portal en línea debido al alto volumen de solicitudes.

El director ejecutivo del CBP reconoció que aunque hoy el CAPE "funciona correctamente", estuvo fuera de servicio durante 18 minutos el 20 de abril, cuando la entidad "suspendió brevemente la posibilidad de presentar declaraciones para reconfigurar recursos y optimizar el procesamiento de las declaraciones".

Lee también

Con mayoría de 6-3, el Tribunal Supremo de EU decidió que Trump no tenía facultades en tiempos de paz para invocar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, que usó para el establecimiento de los gravámenes afectados, un dictamen que invalidó una parte central del esquema arancelario de Trump.

Entonces, el presidente estadounidense criticó duramente la sentencia del Supremo e impuso un nuevo temporal del 10% bajo un nuevo marco legal.

Un día después del inicio del proceso de reembolsos multimillonarios, Trump advirtió a las empresas que sería una buena decisión no buscar recuperar el dinero pagado por los y afirmó que recordará a quienes no lo hagan.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Confirmado: ajustarían pago de mayo 2026 de la Pensión Bienestar de adultos mayores, revisa tu fecha

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona. Foto: Especial / Apple

Apple Store te da crédito por tu iPhone, Mac o iPad viejos: así funciona

Visa americana. Foto: iStock

¿Qué revisan en la entrevista de visa americana? Documentos y cómo demostrar arraigo

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero. Foto: IA

¿Qué bancos abren el 1 de mayo de 2026? Horarios, sucursales que sí trabajan y dónde retirar dinero

Día del Niño. Foto: iStock

Día del Niño: ¿Por qué se celebra el 30 de abril en México? Origen e historia de esta fecha