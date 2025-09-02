La Secretaria Nacional de Promoción Política de la Mujer (PPM) del PAN, Adriana Aguilar Ramírez, afirmó que con la Reforma Estatutaria con Perspectiva de Igualdad se busca garantizar la paridad en todos los espacios de decisión, avanzar hacia una igualdad sustantiva, establecer la alternancia en los órganos internos y mantener al PAN como partido pionero en este tema.

“Hoy las mujeres tomamos decisiones y lo hacemos con determinación, con sensibilidad, pero sobre todo con una visión de futuro, que no solo beneficie a las mujeres, sino que beneficie a toda la sociedad.

“Un PAN donde tanto mujeres como hombres, tomemos decisiones en igualdad, responsabilidad, con visión de futuro y con una profunda convicción de lo que necesitamos para mejorar a nuestro país, declaró.

Agregó que se aspira a erradicar la violencia en la convivencia y en la competencia, pues “la violencia y la discriminación no tienen cabida en Acción Nacional”.

“La paridad no solo significa ocupar los espacios. Paridad se traduce en más mujeres en la toma de decisiones, esa es la verdadera paridad, en el reparto equitativo de las oportunidades.

“Igualdad significa la conciliación ente la vida laboral, familiar, para que pueda existir un equilibrio en la vida política”, enfatizó.

Por su parte, la diputada federal Kenia López Rabadán recalcó que la igualdad debe garantizarse como derecho, no como concesión:

“Las mujeres queremos más. Queremos que se nos vea, queremos que se nos respete, queremos que se nos reconozca y queremos que las reglas internas del partido nos garanticen igualdad sustantiva, no como una concesión graciosa, no como un espacio en donde ya nos toca, no como un espacio de representación de un grupo político o de un hombre que tome decisiones. Queremos los lugares por nosotras mismas, por nuestra capacidad, nuestra inteligencia, por nuestro amor al partido y por nuestro amor a México”.

La Secretaria Ejecutiva de la Presidencia Nacional del PAN, Johana Felipe Torres, destacó que la reforma se construye desde cada una de las 32 delegaciones estatales, que representan a casi 170 mil mujeres militantes.

Finalmente, la vicecoordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Nohemí Luna Ayala, destacó la aportación de las panistas en la construcción del presente y futuro del país.

