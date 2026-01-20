No ha pasado ni una semana y, bajo el anuncio de “No te quedes sin línea”, vendedores en redes sociales ofrecen en 27 pesos chips de líneas de teléfonos celulares que ya están registrados y listos para usarse tras la nueva disposición obligatoria del gobierno federal.

En una revisión hecha por EL UNIVERSAL en diversos perfiles de Facebook se encontró que los vendedores afirman que, con estos chips, el usuario ya no necesita realizar ningún trámite, porque ellos ya lo realizaron con anterioridad y es de carácter “legal”.

Aunque la mayoría de estos anuncios se ubican en la Ciudad de México, también se ofrecen dichos productos en el Estado de México y Puebla. El costo de los chips va desde 27 pesos hasta los mil pesos, y en algunos casos piden un mínimo de 10 unidades para ser vendidos.

Lee también Cómo registrar tu celular al IMEI para bloquearlo por si te lo roban

“No te quedes sin línea”

En el portal Marketplace de Facebook aparecen publicados al menos una docena de anuncios de vendedores que ofrecen chips con líneas telefónicas que prácticamente ya fueron registradas.

Para ser adquiridos, los vendedores citan en estaciones del Metro de la Ciudad de México.

“Chips Bait ya registrados, venta a partir de 10”, “Chip Telcel activado. Reciben llamadas y mensajes de texto. Arrojan NIP WhatsApp. Entrega en estaciones del Metro, mínimo 10 piezas”, “No te quedes sin línea, con la nueva normatividad es OBLIGATORIO registrar tu línea en el sistema nacional”, detalla un vendedor ubicado el Chimalhuacán, Estado de México.

Esta casa editorial contactó a uno de estos vendedores, quien afirmó que los chips que vendían ya estaban registrados y que no había necesidad de hacer el trámite de nueva cuenta. Citados a un costado del andén de la estación Polanco del Metro capitalino, un joven entregó 10 chips telefónicos ya registrados.

Lee también Registro obligatorio de celulares 2026: ¿cuándo es la fecha límite para registrar tu número telefónico?

“Entonces estos chips ya están registrados, ¿verdad?”, se le preguntó. “Sí, ya están listos para usarse”, respondió antes de retirarse, al señalar que tenía que hacer más entregas en otras estaciones del Metro.

Al intentar comprobar que los chips ya estuvieran registrados, en la plataforma de la empresa ya no se permitió la inscripción debido a que los números presuntamente habían sido asentados previamente.

Ofrecen “ayuda”

“¿No quieres perder tu línea telefónica, pero tampoco quieres darle tus datos al gobierno? Nosotros te podemos ayudar”, destaca un anuncio en Facebook que ofrece “ayuda” para registrar cualquier línea telefónica y no perderla, pero sin necesidad de entregar los datos personales al gobierno federal.

Esta casa editorial contactó a uno de estos vendedores, quien afirmó que los chips que vendían ya estaban registrados y que no había necesidad de hacer el trámite. Fotos: Especiales

Lee también Telcel niega filtración de datos por registro obligatorio de líneas; admite una “vulnerabilidad técnica”

“Contáctanos para más información. Sólo gente seria que sepa de qué se trata, sirve para darte de alta en apps o realizar trámites personales y en el escaneo de nuevos chips celulares se envía por PDF, o entrega en físico”.

Para atraer compradores, en el anuncio en esa red social se colocó una imagen de un supuesto registro exitoso de línea telefónica fechado el pasado 16 de enero, en el que se ve que presuntamente se usaron datos personales reales, como nombre, apellidos, una credencial del INE, número de la CURP, así como el número telefónico.

Al contactar al vendedor se informó que este servicio consta de proporcionar una credencial del INE y el costo es de 450 pesos si es credencial en PDF, pero si la desea física sube a mil pesos.

Lee también Anticorrupción investiga presunta filtración de datos a usuarios Telcel; Inai guardaba en cajones indagatorias: Buenrostro

“Realizo la credencial INE en formato PDF que te sirve para sacar copias, hacer trámites y en plataformas que te pidan una identificación, etc. También la tengo en físico. Ambas tienen todos los logos y sellos de seguridad, relieves, marcas de agua, código QR validado [la versión física incluso pasa la prueba de luz ultravioleta].

“Con la información que tú desees, puede ser tanto información real como falsa. En caso de ser falsa, te apoyo generando un nuevo CURP, clave electoral, registro en el Padrón Electoral y Lista Nominal. Son exactamente iguales a la original. Si comparas una original con esta, no notarás ni una sola diferencia. Te sirve como identificación oficial y puedes hacer cualquier trámite con ella sin preocupaciones”.

Se afirma que estas supuestas credenciales “tienen todos los relieves, sellos de seguridad y pasan cualquier prueba sin problema”.

Inscripción

El comprador indica que los datos que aparecerán en la apócrifa credencial pueden ser verídicos como falsos, por lo que en caso de que sean falsos, el vendedor generará una CURP, una clave de elector registrándola en el Padrón Electoral y Lista Nominal “para que no tengas ningún problema”.

Lee también Más de 2 millones de líneas telefónicas ya fueron registradas: Peña Merino; buscan erradicar extorsiones y fraudes

Además, se tiene la opción de que la firma que aparecerá en la credencial ilegal puede ser la del titular real, o el vendedor se encarga de hacer una él mismo.

“Datos que necesito: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, dirección (calle, colonia con código postal, ciudad y estado). El CURP puede ser de tu elección o yo te lo genero. Si quieres que la INE tenga una vigencia en específico, me dices, si no, yo me encargo de que coincida”, se anuncia.

“La firma que quieres que lleve la INE o yo te puedo hacer una. Aunque te recomiendo que hagas una que se te facilite. Mándame una foto en una hoja blanca con tinta negra, por favor. La foto: me mandas la foto que quieres que lleve la credencial en fondo blanco y con buena iluminación. En caso de no tenerla en fondo blanco, mándame la mejor foto que tengas, no importa que tenga un fondo diferente, yo me encargo de todo. Y por último, sólo para recordarte que no se pide anticipos ni cosas raras. Primero se te realiza el trabajo y después pagas”.

Esta casa editorial contactó a uno de estos vendedores, quien afirmó que los chips que vendían ya estaban registrados y que no había necesidad de hacer el trámite. Fotos: Especiales