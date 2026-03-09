María Patricia García Pavón asumió la Dirección General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades para el periodo 2026-2030, quien sostuvo que la construcción de acuerdos, el diálogo respetuoso y la corresponsabilidad institucional se convierten en elementos fundamentales para consolidar proyectos académicos, fortalecer la identidad universitaria y responder de manera pertinente a los desafíos educativos contemporáneos.

Durante la toma de protesta, García Pavón expresó que, en el marco del 8M y el Día Internacional de la Mujer, su nombramiento adquiere especial significado, ya que por segunda ocasión una mujer puede ocupar el cargo de la Dirección General del Colegio.

“Representa un paso muy importante hacia el establecimiento de la igualdad sustantiva en los espacios de decisión académica y, más que un hecho simbólico, constituye reconocimiento de las trayectorias, capacidades y aportaciones que muchas mujeres han realizado históricamente en la Universidad”, dijo.

Además, manifestó que asumir la Dirección General del CCH es un privilegio, en especial al ser una profesora con más de 35 años de trayectoria académica en el plantel Oriente, donde ha podido acompañar, escuchar y transitar a generaciones de alumnos y profesores.

En su intervención, Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, dio lectura al acta emitida por la Junta de Gobierno, donde se oficializó que la nueva directora general de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades estará al frente por el término de cuatro años, que deberán contarse a partir del 7 de marzo del presente año, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 34, fracción VI, y 37 del Estatuto General.

