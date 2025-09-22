Más Información

Tras las declaraciones de José Ramiro López Obrador "Pepín", hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió escuchar a los que son acusados y esperar la investigación en el caso de , exjefe de la policía en Tabasco y líder criminal de "La Barredora", la presidenta reiteró que ese proceso corresponde únicamente a la (FGR).

“Lo he dicho aquí varias veces. Eso lo define la Fiscalía, no lo definimos nosotros, a partir de las investigaciones. Es una definición de la Fiscalía, a partir de la investigación que se haga".

Del mismo modo, Sheinbaum reiteró que el senador , exgobernador de Tabasco, ha fijado posición en querer declarar si es necesario.

Y ya el propio senador Adán Augusto dijo: ‘si me llaman voy a declarar, no tengo ningún problema’”, señaló la Mandataria.

Sheinbaum subrayó que lo más relevante es que Bermúdez Requena ya se encuentra bajo .

“Entonces, es una decisión de la Fiscalía. Y lo importante es que está detenido. Eso casi nadie lo menciona, los comentócratas, los noticieros de todos los medios, están detenidos. Esta persona y todas las personas que presuntamente, porque tiene que haber un juicio, pues están involucradas con episodios de violencia en Tabasco”, recalcó.

La presidenta insistió en que su gobierno no interviene en las investigaciones judiciales y que corresponde a la FGR determinar si se cita o no al senador Adán Augusto López.

