Lamentos, quejas y videos en el Senado; continúan acusaciones entre Noroña, "Alito" y sus bancadas

Gerardo Fernández Noroña, aún presidente del Senado, realizó su sesión extraordinario para acusar una “brutal agresión” en su contra, donde leyó un pronunciamiento condenando la zacapela que protagonizó junto con el priísta, Alejandro Moreno.

Sesión de lamentos, quejas y videos, en donde morenistas y priístas defendieron sus posiciones y exhibieron imágenes de lo ocurrido el pasado miércoles, cuando en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Alejandro Moreno terminó liándose a golpes con Fernández Noroña.

El aún presidente del Senado, dio lectura un pronunciamiento para condenare “la agresión perpetrada por seis legisladores del PRI” el pasado miércoles, en especial en contra de su fotógrafo Emiliano González.

Lee también Inicia sesión en el Senado convocada por Noroña; "Alito" Moreno se hace presente

“Nunca antes en la historia del Congreso mexicano un presidente de un órgano legislativo había sido agredido directamente por otros legisladores, mucho menos encabezados por un dirigente nacional de un partido político”, apuntó el morenista.

Quien presida el Senado lo debe hacer con “talento": Moreno Cárdenas

El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, reviró y dijo que quien presida el Senado lo debe hacer con “talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, busca pleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país”.

Fernández Noroña, hizo un recuento de cómo fue atacado por seis legisladores, describiendo los golpes recibidos y afirmando que su única responsabilidad era señalar, con firmeza, la intervención militar que, según él, ha solicitado el PRI en México.

Lee también Sheinbaum se solidariza con Fernández Noroña; denuncia linchamiento mediático contra el senador tras trifulca

“Que además soy un hombre de 65 años. Entonces, sí, pero tu dirigente tiene 50, y los otros son muy jóvenes, tienen 30, quienes me golpearon, me golpearon tres. El senador Moreno, el diputado Mancilla y el diputado Eruviel”, se quejó en tribuna.

Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, acusó a Fernández Noroña de polarizar a esta Cámara y generar violencia.

“Quiero decirle que el Senado de la República no es de su propiedad. Esta tribuna usted la ha manchado, por supuesto es la casa del pueblo. Usted es el responsable directo de la violencia y confrontación en esta Cámara. Usted es el responsable, por supuesto, de seguir ofendiendo a los legisladores y a todo lo que no le parece, pero a usted lo acercó Hollywood con esa gran película, ‘Cuando el destino los alcance’.

"Concluye presidencia intolerante y de odio": Ricardo Anaya

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijo que este día concluye la presidencia de la Mesa Directiva de Gerardo Fernández Noroña, la cual se caracterizó por ser “intolerante y de odio”.

“Califico este año de ejercicio como un año de intolerancia, de falta de respeto donde desde la presidencia se sembró el odio, la división, el encono, la polarización y creo que el día de ayer él tiene una enorme responsabilidad en lo que sucedió”, dijo en entrevista.

“Quienes hemos tenido el honor de presidir el Congreso, la Mesa Directiva, sabemos que se puede terminar muy bien cuando uno es respetuoso, cuando uno lo que procura es el diálogo, cuando uno lo que procura es el debate”, agregó.

Lee también Por visita de Marco Rubio, "Alito" manda petición a la 4T; que limite su cercanía con Maduro y Bartlett, pide

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado. Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

“Nosotros celebramos que concluya este año de ominosa presidencia, porque hoy se inaugura una nueva etapa”, reiteró Anaya Cortes.

Expuso que lo sucedido el pasado miércoles en la Comisión Permanente del Congreso, es algo que en lo que tiene enorme responsabilidad quien hoy deja la presidencia del Senado. Fue una presidencia que se dedicó a polarizar, se dedicó a dividir, se dedicó en algunos casos a insultar, a denostar y en la vida uno siembra lo que cosecha.

Confió en que la nueva presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, haya aprendido de los errores de su antecesor y verdaderamente en los hechos se dedique a representar a la pluralidad, a respetar a las minorías y a facilitar el diálogo.

“Para nosotros es una buena noticia que hoy estemos reunidos para elegir una nueva Mesa Directiva y esperamos que se pueda inaugurar una nueva etapa mucho mejor para el Senado mexicano”, concluyó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr/nro