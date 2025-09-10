El luego de que la presidenta Claudia Sheimbaum cuestionara su ausencia del país durante el sexenio pasado y criticara que solo regresó con fuero como legislador plurinominal, el coordinador del PAN en el Senado Ricardo Anaya, aseguró que nunca se ha escudado en amparos o fueros.

“Que quede bien claro: yo jamás pedí un amparo y jamás me escudé en el fuero. Eso es absolutamente falso”, aclaró en entrevista.

Explicó que entró al Senado de la República “como cualquier ciudadano” una semana antes de la toma de protesta.

Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado.

“Me vine a credencializar y después tomé protesta como senador. Esa es la realidad. Jamás me he escudado ni con amparos ni con fueros”, enfatizó.

Ricardo Anaya dijo que entiende que al gobierno le moleste la crítica y que, lamentablemente, recurran a la descalificación personal.

“Yo los invito a que tengamos altura de miras. En lugar de descalificar en lo personal, mejor tengamos un debate de ideas”, propuso.

Morena está endeudando al país, dice Ricardo Anaya

El panista señaló que el gobierno de Morena está endeudando al país “de una manera brutal”, además de que ha faltado a su palabra porque prometió que el déficit fiscal iba a ser de entre 3 y 3.5 por ciento y que iba a seguir bajando.

“Uno, no lo cumplieron. Este año vamos a cerrar con un déficit fiscal superior al 4 por ciento. Este año que sigue lo van a aumentar todavía más, es decir, están pidiendo un techo de endeudamiento, y ahí está el documento, y por eso sé que les molesta que yo lo diga, de 1.8 billones de pesos. Y tercero, esto es insostenible. Van a quebrar al país”, advirtió.

Destacó que sólo por servicio de la deuda, el gobierno va a tener que pagar este año 1.6 billones de pesos, el doble de lo que el gobierno tiene para inversión física.

“Imagínense que para pagar intereses se tengan que gastar el doble de lo que van a gastar en puertos, aeropuertos, carreteras, hospitales, escuelas. Va a haber más pago de deuda que inversión física. Si seguimos por esa ruta van a quebrar al país”, insistió.

“Y otro dato duro: de 2018 que llegó López Obrador a la fecha, la deuda no nada más ha crecido, se ha duplicado. Digo, ¿en qué cabeza cabe pensar que esto no es grave?”, apuntó.

En su conferencia de prensa de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que Anaya debe explicar por qué se fue seis años del país y regresó solamente para tener fuero.

"¿Por qué no mejor explica por qué se fue seis años del país y regresó solamente con fuero? ¿Por qué no explica eso?", cuestionó

