En la Brigada de Fusileros Paracaidistas, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, se lleva a cabo el Curso del Combatiente Paracaidista que tiene que completar el personal militar que aspira a pertenecer al cuerpo especial de Fusileros Paracaidistas, Batallón del Ejército de México que este 2026 cumple 80 años

Se trata de la fase aerotransportada del curso que tiene una duración de 7 semanas. En esta etapa del adiestramiento de élite, el grupo que previamente pasó por un riguroso proceso de selección físico y psicológico, se entrena en fuselaje, que simula saltos desde réplicas de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana; también desde lo alto de una torre de 12 metros, prácticas con arneses fijos y saltos de calificación, así como simulaciones de cada libre desde la herramienta “túnel de viento”.

EL UNIVERSAL tuvo acceso al módulo denominado de salto estático en instalaciones del Campo Militar No. 37-D, en donde los llamados “boinas rojas” equipados con su material de salto y bajo el lema “Del cielo a la misión”, brincaron desde una torre de 12 metros de altura y ejecutaron diversos ejercicios, como instrucciones prácticas y teóricas en tierra que se enfocaron en los procesos de salida de una aeronave; prácticas intensivas para controlar el paracaídas y manejo de caídas ante contingencias diversas.

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“Este curso está dividido en fases, específicamente este día desarrollamos en el aparato de fuselaje, después el aparato de torre y continuamos con el aparato de arneses y caída, todo simulación que permite a los cursantes acercarse lo más posible a situaciones que en un futuro llevarán en la realidad.

Los aspirantes enfrentan semanas de adiestramiento físico, táctico y aerotransportado. (03/04/26) Foto: Alberto González

En las prácticas desarrollamos varias situaciones; por ejemplo, que se aprenda que el paracaidista tenga un control antes de abordar la aeronave y dentro de la misma, en este caso la simulación fue, de manera hipotética (desde una réplica del fuselaje del material aéreo), en un Hércules C-130, aunque va variando la aeronave hipotética siempre con señas y ademanes que también se les enseña para que los paracaidistas aprendan como llevar a cabo un salto para abandonar la aeronave, siempre anclados con sus arneses, lo más real posible”, explicó el instructor Francisco Aquino, sargento 2/do fusílelo paracaidista.

Este curso que dura aproximadamente dos meses, se divide en la fase “del combatiente” y en la “fase aerotransportada”; la primera dura dos semanas en las que se ejecutan adiestramientos en patrullas de reconocimiento y combate, transmisiones, medicina táctica, tiro de reacción, técnicas de intervención, combate urbano y técnicas acuáticas; la segunda fase se desarrolla entre la tercera y la sexta semana, periodo en el que se llevan a cabo capacitaciones de fuselajes, torre, arneses fijos y caída y saltos de calificación.

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Posteriormente, el personal se somete a una evaluación técnica final y quienes resultan aptos son trasladados a la Zona Aérea Militar No. 5, en Santa Gertrudis, Chihuahua, en donde realizan 5 saltos de calificación para culminar el adiestramiento haciéndose acreedores a la insignia de “alas de paracaidista”.

El proceso incluye prácticas en torre, arneses y aeronaves simuladas. (03/04/26) Foto: Alberto González

Este 2026, la Brigada de Fusílenos Paracaidistas, agrupamiento considerado como el más antiguo de las Fuerzas Armadas, cumple 80 años. Este Batallón de aerotropas ejecuta misiones que van desde Apollo a la ciudadanía hasta el tener que intervenir en escenarios riesgosos para brindar seguridad a la Nación desplegándoselas ya sea en el espacio aéreo, en la mar y e en tierra.

Como parte de la celebración por sus ocho décadas, la Defensa tiene contempladas actividades de intercambio de alas con unidades militares internacionales, la acuñación de una moneda conmemorativa y diversas exhibiciones entre otras.

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