El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, consideró que el cambio de coordinación de Morena en el Senador, “fue un mal momento”, y que el haber despojado del cargo a Adán Augusto López y poner en su lugar a Ignacio Mier “fue una mala decisión”.

“Yo comenté que me parecía una mala decisión que él terminara su coordinación, pero yo respeto la decisión que se tomó”, declaró en entrevista con EL UNIVERSAL.

El congresista calificó el trabajo de Adán Augusto como “muy bueno” mientras estuvo al frente del grupo parlamentario. Recordó que fue el exsecretario de gobernación, quien sacó adelante varias reformas, y sostuvo que “la historia le dará la razón”.

“Fue muy bueno su trabajo, muy bueno, la verdad es que hubo compañeros ahí en la plenaria que comentaron que el tiempo va a poner en su lugar las cosas y va a reconocerle la enorme contribución, o sea, a él le tocó al año y medio más difícil, sacamos las reformas más importantes, su operación política fue clave, hay que recordar que no teníamos los tres senadores para la mayoría calificada. Y desde ese tipo de trabajo político, hasta sacar todos los acuerdos, tener una buena relación con los aliados. A Adán Augusto se le pueden criticar lo que les dé la gana, pero es un gran operador político”, indicó.

Fernández Noroña dijo que espera un buen trabajo de Ignacio Mier, aunque insistió que no es el perfil, sino que la decisión le pareció errática porque “no era el momento”.

“Nacho Mier es un compañero de primera, es un muy buen operador, pues ya fue coordinador aquí, nosotros trabajamos mucho juntos cuando yo estaba de facto coordinando la fracción del PT, nos echamos 5 años y medio, porque cuando salió Mario Delgado entró él, es un compañero con muchísimas cualidades y que va a sacar bien en la tarea. Pero no, no es la discusión de los perfiles, sino que yo creo que fue en mal momento esta decisión”, concluyó.

