En el marco del Día del Periodista, Salvador García Juárez, director de Enfoque Ciudadano y presidente del Consejo Nacional de Defensa a la Ciudadanía, dijo que el periodismo no es un crimen, es un derecho.

“Levantamos la voz con la dignidad que nos asiste. No venimos con armas ni con odio; venimos con palabras, con memoria y con verdad. Porque la verdad, no se negocia ni se calla.

“Hoy lo que parece, señora presidenta Claudia Sheinbaum es un intento de silenciar. No somos terroristas, somos periodistas”, aseveró García Juárez en el Ángel de la Independencia, el cual tuvo poca asistencia.

Enfatizó que el poder, no se engrandece cuando se hace callar; se engrandece cuando se escucha.

“No se fortalece cuando censura; se fortalece cuando garantiza la crítica…

Hoy señalamos, con respeto, pero con claridad, que gobiernos emanados de su movimiento: Layda Sansores, Alejandro Armenta, Rocío Nahle, entre otros, han mostrado prácticas que hieren la libertad de prensa y la dignidad humana.

“No son hechos aislados: son síntomas de un poder que olvida que la democracia se sostiene en la pluralidad y en la crítica, no somos terroristas, somos periodistas, quienes narramos la vida cotidiana, damos nombre a las víctimas, iluminamos las sombras, donde otros quisieran ocultar la corrupción, la violencia o la impunidad”, enfatizó.

El también activista comentó que México no necesita más silencio, “el país requiere verdad y la verdad no se calla”.

Posteriormente, el grupo conformado por cinco personas se fue caminando a la plancha del Zócalo Capitalino gritando consignas: “Sin periodistas libres, la sociedad se queda ciega y muda”, “hoy, aquí, levantamos la voz por quienes ya no pueden hacerlo”, “no pedimos privilegios, exigimos respeto”, “no pedimos favores, reclamamos garantías”, “no pedimos silencio, demandamos protección”.

La movilización se da luego que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz realizó una imputación en contra de Rafael León Segovia, reportero de la fuente policial quien fue detenido por los supuestos cargos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública, sin embargo, un juez determinó no vincularlo a proceso por el delito de terrorismo y se le dictó un año de prisión domiciliaria.

