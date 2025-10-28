La obligación de acudir a la Cámara de Diputados para estar presente en las sesiones de este martes y miércoles, enfureció a las y los diputados de Morena, quienes exigieron a su coordinador, Ricardo Monreal, hacer valer su mayoría y regresar a las semipresenciales para poder sesionar a distancia.

Lo anterior, ocurrió la mañana de este martes durante la reunión previa del grupo parlamentario guinda en la Cámara baja, cuando Monreal Ávila informó a las y los congresistas de Morena, que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), las sesiones se llevarán a cabo de manera presencial prácticamente en lo que resta del año.

“Noooo”, respondió la mayoría de las y los congresistas que acudieron a la previa, realizada en el salón Aurora del recinto legislativo de San Lázaro.

Monreal informó que ahora se privilegiará la modalidad presencial, y habrá descuento a quienes no asistan: “Con esos recursos que creará un fondo”, aunque aún no se detalla para qué se usaría dicho ahorro.

Lee también ¿Habrá sanción contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel en medio de sesión de diputados?; esto responde Monreal

Varios diputados y diputadas pidieron volver a las sesiones semipresenciales, argumentando que tienen “mucho trabajo” en sus distritos, y que les es más fácil la modalidad a distancia.

En respuesta, Monreal recordó que las exigencias para regresar a la presencialidad surgieron cuando legisladoras y legisladores de Morena comenzaron a faltar en demasía, y provocar escándalos por sesionar desde lugares como bares, aeropuerto, playas o jugando Padel.

El comentario provocó miradas lascivas contra el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien se encontraba en la reunión.

“Lo siento compañeros, pero este es un acuerdo de la Jucopo y ya no se puede cambiar, ni modo, ustedes solitos se hicieron el harakiri”, respondió Monreal Ávila.

Lee también Marina realiza búsqueda y rescate marítimo en suroeste de Acapulco, tras petición de Guardia Costera de EU

El diputado Sergio Mayer pidió la palabra y dijo que Morena tiene la mayoría parlamentaria, por lo que si así lo quieren podrían volver a las sesiones semipresenciales: “Somos mayoría compañeros, hagámosla valer”.

El comentario de Mayer provocó el enojo de la vicecoordinadora Dolores Padierna, quien le dijo a Mayer que el poder no sirve para imponerse de esa manera. Incluso, le pidió al también actor, ser congruente con su responsabilidad legislativa en lugar de andar organizando bailes disfrazados de homenajes.

“Reconocimientos sí, pero bailes aquí no, no es el lugar”, sentenció Padierna.

Lee también Harfuch se reúne con productores de limón en Apatzingán y garantiza cero impunidad por asesinato de Bernardo Bravo

Al final del encuentro, Ricardo Monreal exigió a sus compañeras y compañeros de bancada “asumir su responsabilidad”, y advirtió que habrá sanciones para quien falte a las sesiones, así sean de manera presencial o semipresencial: “Se les va descontar el día”.

El acuerdo de la Jucopo, aprobado este lunes, contempla sesiones presenciales las próximas tres semanas, particularmente durante la discusión de las reformas en materia de Extorsión, Ley Nacional de Aguas, reforma a la Ley General de Salud para prohibir el uso de vapeadores, y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/apr