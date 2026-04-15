Con el reconocimiento de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha sido “un elefante blanco”, diputadas y diputados federales, integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron por unanimidad, una reforma para darle “dientes” al máximo órgano fiscalizador del país que, entre otras cosas, lo facultará para realizar investigaciones de oficio a entes que provoquen presuntos daños al erario.

Quedó avalada por unanimidad de 29 votos a favor por parte de todos los grupos parlamentarios.

Durante la sesión en la que se discutió el proyecto, el Presidente de la Comisión confirmó que, tal como lo adelantó EL UNIVERSAL, la iniciativa se armó en “fast track” y derivó de una reunión privada de trabajo que los congresistas tuvieron con el nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios.

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“En esa reunión se llegó a la conclusión que había que fortalecer las capacidades de investigación, de denuncia por oficio o denuncia ciudadana, buscar procesos más ágiles, pedir la colaboración para la fiscalización de los entes fiscalizadores estatales pero siempre al mando de la Auditoría Superior de la Federación, y con la celeridad que requiere la lucha contra la corrupción se preparó esta iniciativa que fue suscrita por la mayoría de los legisladores. Básicamente lo que se busca es darle dientes a la Auditoría Superior del a Federación que en mucho ha sido un elefante blanco”.

Iniciativa autoriza a la ASF para emitir más sanciones

Además de la facultad para iniciar investigaciones de oficio, la iniciativa también autoriza a la ASF para emitir más sanciones; castigo a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones; eliminación de las “solicitudes de aclaración”, bajo el argumento de que dicha figura ha servido como un “mecanismo de prórroga que ralentiza determinación de responsabilidades”; la creación de la figura de “Auditorías Especializadas” con la obligación de que el personal esté certificado; y crea el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obliga a los entes públicos a subir la información que para tal efecto se establezca, incluyendo datos sobre las participaciones federales.

Al respecto, el diputado del PRI, Arturo Yáñez, dijo que apoyarán la iniciativa porque “permitirá para vigilar mejor el uso de los recursos y que se castigue el mal uso de ello”, sin embargo, advirtió riesgos de persecución, debido a que se eliminan las solicitudes de aclaración.

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“Creo que sí es un poco excesiva en la concentración del poder. No queremos mañana o pasado esto se convierta en un instrumento de carácter político y que este ejercicio se pueda llevar a una presión política. No queremos que al primer error se castigue sin oportunidad de explicaciones”, indicó.

El legislador panista, Éctor Jaime Ramírez Barba, reconoció que la propuesta “actualiza la forma en que el Estado mexicano supervisa los recursos federales”: “No se trata de un cambio cosmético, sino de fortalecer a la Auditoría Superior con mejores instrumentos, mejores plazos y mejor información”

La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que este “rediseño” en la estructura de la ASF, era necesario.

“Se le está dotando a la Auditoría Superior de la Federación de mayores capacidades institucionales, y estamos asegurando que cada peso, que no le pertenece a quien gobierna sino que es recurso del pueblo, se traduzca precisamente en bienestar y resultados tangibles”, declaró.

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En el mismo sentido, el diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, celebró que en el proyecto se hayan tomado en cuenta sus observaciones, por lo que adelantó que votarán en contra: “Vamos a apoyar completamente la lucha contra la corrupción”.

La reforma también modifica la Ley de Coordinación Fiscal para regular y fortalecer los convenios con las entidades estatales de fiscalización, a fin de que estas colaboren con la ASF en la práctica de auditorías a los recursos de origen federal (Ramo 33), incluyendo las participaciones federales, bajo las directrices técnicas y metodológicas que establezca la propia ASF.

Tras su aprobación, el dictamen se turnó al a mesa directiva para ser debatida y votada en el pleno de la Cámara de Diputados.

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