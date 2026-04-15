La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el próximo martes sostendrá una reunión con empresarios gasolineros, luego de la puesta en marcha de una estrategia para exhibir a las estaciones que venden combustibles por encima del precio acordado.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó este lunes que busca reforzar los acuerdos alcanzados con el sector para evitar abusos en los precios al consumidor.

Apenas ayer, la dependencia inició la colocación de lonas en aquellas estaciones de servicio que incumplen con los compromisos establecidos.

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En este contexto, Sheinbaum Pardo adelantó que su gobierno dará seguimiento a los acuerdos mediante el diálogo directo con los empresarios del sector energético, con el objetivo de mantener la estabilidad en los precios de los combustibles.

“Hoy vi el tema de la inflación, del tema del PACIC, la canasta básica, del trabajo que hizo Profeco con las gasolineras, los acuerdos a los que hemos llegado. Afortunadamente, hoy el precio del barril está en 38, estaba en 100 y está en 38. Y todos hacemos votos porque se resuelva el conflicto”, expresó.

La estrategia de señalamiento público a estaciones “careras” forma parte de las acciones del gobierno federal para contener la inflación y proteger el poder adquisitivo, en coordinación con el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

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