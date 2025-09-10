En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio este 10 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que debe haber en el entorno familiar “mucho apoyo de los padres y madres” frente a una situación que pudiera vivir cualquier persona de cualquier edad.

“Es muy triste el suicidio, es una decisión individual, muy triste porque está asociado a depresión, a desesperación y siempre tiene que haber una alternativa de vida”, expresó.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseveró que se mejoró la Línea de la Salud para el tema de adicciones, pero se pensó en que puede ayudar para la salud mental, “que es uno de los temas que hay que atender en nuestro país”.

“Sí vamos a fortalecer la Línea de la Salud en este caso, el próximo año empezamos con eso”, comentó.

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

