Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 19 de febrero en Palacio Nacional, el general Vallejo aseguró que se cumplen con todas las normas para el Tren Maya de carga.

Como parte del Plan México, destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías que van de Irapuato a Guadalajara; de Querétaro a San Luis Potosí; de San Luis Potosí a Saltillo; y de Mazatlán a Los Mochis.

También mencionó que se concluyeron los estudios de ingeniería básica de la primera etapa, que fueron alrededor de casi 800 kilómetros, de Ciudad de México a Pachuca; Ciudad de México a Querétaro; Querétaro a Irapuato; y de Saltillo a Nuevo Laredo.

Indicó que la construcción de vía férrea de CDMX a Pachuca lleva un avance de 21.15%, mientras que el Tren México-Querétaro lleva un avance de 9.80%.

Señaló el general Vallejo que la infraestructura de carga del Tren Maya lleva un avance del 25%, con todos los permisos ambientales respectivos.

“Contamos con todos los manifiestos de impacto ambiental, con todos los estudios técnicos justificativos para cambiar el uso del suelo, y estamos llevando a cabo todos los programas que nos estableció Semarnat sobre prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.

“Y vamos cumpliendo con todas las normas para que no quede duda alguna”, indicó.

Refrendó el respeto al medio ambiente y la salvaguarda del patrimonio cultural e histórico, además de que pidió a las personas “beneficiadas” con obras su cooperación, su comprensión y su apoyo para la pronta ejecución y construcción de “este medio de transporte masivo de gran calidad”.

Consultan a comunidades para la construcción de vías férreas

Para la construcción de nuevos tramos ferroviarios en el país, el gobierno federal ha realizado 26 asambleas informativas en 12 comunidades, donde se consultó a 921 personas, así como 70 asambleas con la participación de 3 mil 500 personas, informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Se trabaja con 123 ejidos que se distribuyen de esta manera: 14 en el tramo AIFA-Pachuca, 57 en México-Querétaro, 29 Querétaro-Irapuato y 23 Saltillo-Nuevo Laredo; ha significado la realización de 70 asambleas donde han participado más de 3 mil 500 personas en 63 mil 633 parcelas adquiridas”, explicó.

Vega Rangel indicó que hay avances importantes sobre la liberación de derecho de vía en 24 millones 892 mil metros cuadrados, lo que significa una franja de mil 905 predios en 54 municipios.

Agregó que se reubicaron a 44 familias que vivían sobre derecho de vía, fueron trasladadas a un conjunto habitacional en mejores condiciones: 33 de estas familias recibieron una vivienda nueva y 11, recursos para que adquieran un hogar, esto, con una inversión de 28 millones de pesos.

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria detalló que se emitieron 10 mil títulos para el derecho de vía: 553 en el tramo AIFA-Pachuca, 550 en México-Querétaro, 98 Querétaro-Veracruz y 209 Saltillo-Nuevo Laredo.

“Son puntos muy específicos que nos hace falta liberar, que, por cuestión jurídica o de una nueva necesidad, pero es muy poco. [...] La gente nos ha apoyado muchísimo, la gente quiere el proyecto, está muy confiada en el proyecto y están depositando la confianza en la Presidenta, en el gobierno de México para avanzar y eso nos tiene muy satisfechos porque lo estamos haciendo bien”, destacó.

