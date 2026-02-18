El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) entregaron 45 viviendas en el estado de Zacatecas, donde aumentó la meta para la construcción de hogares al pasar de 18 mil a 26 mil.

Durante un enlace virtual a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este miércoles 18 de febrero, Edna Vega Rangel informó que 14 mil viviendas se construirán por parte de Infonavit y 12 mil por la Conavi. Por su parte, la Mandataria federal reiteró que se fijó una meta de un millón 800 mil viviendas en México para este sexenio.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México (Sedatu) indicó que en Zacatecas llevan 21% de avance entre convenios suscritos y acciones aprobadas. Lo que se traduce en una inversión aproximada de 15 mil 600 millones de pesos. También se generarán 78 mil empleos directos y 117 mil empleos indirectos beneficiando a más de 93 mil personas.

“Adicionalmente a esto están las 6 mil acciones de titulación, de regularización de la herencia de la tierra por parte del IMSS y las demás acciones como la condonación de adeudos, el mejoramiento de las condiciones de adeudos, mejoramiento de vivienda, ya hay casi 3 mil acciones, apoyos y créditos para mejorar la vivienda y de asuntos agrarios más de 5 mil entrega de títulos y certificados parcelarios por parte del Registro Agrario Nacional”, explicó.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, recordó que hace 10 meses, la presidenta Claudia Sheinbaum colocó la primera piedra del fraccionamiento Infonavit Ojo de Agua, donde se construyeron 208 viviendas y hoy se entregarán a cuatro familias beneficiarias.

“Aquí en Zacatecas, presidenta, gracias al apoyo del gobernador David Monreal y de los presidentes y presidentas municipales hemos avanzado rápidamente y ya iniciamos en cuatro conjuntos que representan más de 3 mil viviendas en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas”, indicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr