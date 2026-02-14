Señor Director:

En relación con la columna de opinión “Se tensa la relación entre Sheinbaum y AMLO”, publicada el 13 de febrero en el periódico EL UNIVERSAL, en la que se hacen señalamientos sobre un presunto acomodo de proveedores de confianza para ganar terreno en la asignación de contratos públicos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), relacionados con los servicios de fumigación y jardinería, esta dependencia aclara:

Es falsa la versión de que exista un acomodo de proveedores en esta dependencia. La actual Administración tomó posesión el 1 de octubre de 2024, fecha en que ya se encontraban adjudicados todos los contratos de servicios en la Semarnat, y de los registros se desprende que el contrato DGRMIS-DSMI-DAC-003/2024 correspondiente al servicio de fumigación, asciende a un monto máximo de $1.1 millones de pesos, por lo que resulta falso el monto de mil 140 millones de pesos que refiere en su artículo.

Para el ejercicio 2025, la contratación de servicios de jardinería, como en todas las dependencias de la Administración Pública Federal se llevó a cabo de conformidad a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, y se realizó mediante la figura de Acuerdo Marco, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Para este procedimiento, el Órgano Interno de Control (OIC) de la Semarnat participó y dio seguimiento a todas las etapas del proceso de adjudicación del servicio, verificando que las propuestas y el fallo emitido se apegaran estrictamente a la normatividad aplicable.

Asimismo, no existen denuncias en el OIC relacionadas con presuntas gestiones irregulares, favoritismo o actuaciones indebidas de servidoras o servidores públicos en la contratación de servicios en la Semarnat.

Agradeceré se haga la aclaración y se corrija la información en el artículo en línea y/ o en la próxima columna.

Ivonne Valencia

Directora de Información y Entrevistas

Coordinación General de Comunicación Social

S E M A R N A T