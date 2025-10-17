Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

La presidenta destacó la labor de elementos de las , quienes llevan ayuda mediante el Plan DN-III-E a las poblaciones que sufrieron daños por las registradas la semana pasada principalmente en cinco estados del país.

A través de redes sociales, la Mandataria federal compartió un video donde se observa a militares preparar un helicóptero, así como cajas que contenerían víveres y ayuda para las personas damnificadas.

En el video se observa a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aplicar las acciones establecidas en el , así como un panorama de las inundaciones vistas desde arriba en localidades que se encuentran bajo el agua.

Sheibaum Pardo resaltó que los elementos del Ejército "ayudan al pueblo con estrategia y lealtad, siempre con el corazón en la mano".

Lee también

Suman 72 fallecidos tras las intensas lluvias

México fue azotado por intensas lluvias desde hace unas semanas, dejando inundaciones, deslaves y al perder sus pertenencias e incluso sus viviendas.

Aunque las lluvias han permeado en todo el país, fueron las entidades federativas que sufrieron graves afectaciones por este fenómeno natural que dejó a comunidades incomunicadas y severamente dañadas en su infraestructura.

Estas lluvias han dejado a su paso 72 personas fallecidas y 48 no localizadas.

Lee también

Del total de fallecimientos, Hidalgo reporta 21 personas fallecidas y 29 personas no localizadas; Puebla con 18 personas fallecidas y 5 no localizadas; Querétaro con un deceso.

Veracruz registra 32 personas fallecidas, y 14 personas desaparecidas por las intensas lluvias; San Luis Potosí no reporta ningún caso.

Envían ayuda a poblaciones damnificadas por lluvias

Además de la ayuda recaudada en y de las Fuerzas Armadas, gobernadores de Morena y de oposición se han solidarizado y han enviado comida, maquinaria y personal, para apoyar a la por la emergencia ocasionada por las fuertes .

En conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela Rodríguez, titular de Gobernación (Segob), agradeció el apoyo que han enviado los mandatarios estatales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses