"Lo quieren regalado, ahí está"; productores de limón de Apatzingán, tiran kilos de esta fruta en protesta por bajos precios

Resultado: México cierra la fecha FIFA con empate ante Ecuador en el estadio Akron

Senado avala reforma a Ley Aduanera; incluyen transitorio para que entre en vigor en 2026 y regresa a San Lázaro

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Brigadas de Servidores de la Educación realizan inspecciones y levantamiento de información en todos los afectados por las torrenciales , informó la (SEP).

La dependencia afirmó que con esas se obtendrán datos precisos que permitirán intervenir y rehabilitar, escuela por escuela, para garantizar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes regresen a clases en condiciones seguras.

“La SEP, a través del Inifed, realiza una evaluación técnica detallada en cada escuela para determinar el nivel de daño —leve, moderado o grave—, para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de apoyo a la educación”, resaltó.

La dependencia que encabeza Mario Delgado, explicó que las brigadas recorrerán todas las escuelas afectadas para levantar reportes fotográficos y técnicos que agilicen los procesos de reparación y aseguren condiciones adecuadas para el regreso a clases, con el acompañamiento de las autoridades educativas estatales.

Inundaciones en escuelas de México. Foto: Juan Carlos Williams
Puntualizó que en los casos donde existan afectaciones moderadas o graves, la información recabada servirá para la conciliación con la aseguradora Agroasemex para determinar las acciones de reconstrucción y reposición de equipamiento.

¿Qué pasará con las escuelas con daños menores?

Subrayó que las labores de desazolve, limpieza y desinfección en planteles con daños menores serán reembolsadas por la aseguradora, para que las actividades escolares se reanuden lo antes posible.

Recalcó que la prioridad del gobierno federal es proteger la integridad de estudiantes, maestras y maestros. Por ello, la SEP mantiene comunicación permanente con las autoridades locales para dar seguimiento puntual a la situación, implementar las medidas necesarias y restablecer la normalidad educativa en las distintas entidades.

