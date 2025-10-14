A partir del miércoles 15 y hasta el viernes 24 de octubre, la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) instalará un centro de acopio para recolectar insumos para los afectados por las lluvias torrenciales registradas en diversas entidades del país.

¿Qué se puede donar al centro de acopio de la UAM?

El Comité Interno de Protección Civil convocó a la comunidad universitaria y al público en general a donar:

agua embotellada

azúcar

sal

café

sopa

aceite

galletas

frijoles

verduras

atún

sardina enlatados

leche en polvo

alimento para bebés

comida para mascotas

Centro de acopio UAM para damnificados de lluvias (14/10/2025).

En apoyo a los damnificados también se recolectarán productos de higiene personal tales como:

papel sanitario

pañales

toallas femeninas

jabón

cepillos

pasta de dientes

detergente y cloro

¿En dónde está el centro de acopio de la UAM?

El Centro de Acopio estará instalado en la puerta 2 de la Rectoría General, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, con un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.

“Comunidad de la Casa abierta al tiempo, es tiempo de apoyar a aquellos afectados por el impacto de las lluvias intensas e inundaciones recientes en México”, explicó la institución educativa a través de un comunicado.

