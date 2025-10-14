Más Información

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Morena prevé avalar reserva para “matizar” retroactividad; etapas pendientes de juicios se sujetarán a nueva reforma

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Cárteles mexicanos ponen precio a agentes del ICE; hasta 50 mil dólares por asesinarlos, advierte Departamento de Seguridad de EU

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Senado acuerda desaparecer fideicomiso de más de mil millones de pesos; recursos serán devueltos al gobierno federal

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

Sicario de abogado David Cohen dice que le ofrecieron 50 mil pesos por el trabajo; lo cobraría después de asesinarlo

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

"No está bien eso", dice Sheinbaum sobre supuestas despensas de cárteles para damnificados; no hay certeza de videos, dice

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

De la Fuente y Marco Rubio se reunirán en Washington; darán seguimiento a mecanismos de cooperación entre EU y México

A partir del miércoles 15 y hasta el viernes 24 de octubre, la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) instalará un para recolectar insumos para los afectados por las registradas en diversas entidades del país.

¿Qué se puede donar al centro de acopio de la UAM?

El Comité Interno de convocó a la comunidad universitaria y al público en general a donar:

  • agua embotellada
  • azúcar
  • sal
  • café
  • sopa
  • aceite
  • galletas
  • frijoles
  • verduras
  • atún
  • sardina enlatados
  • leche en polvo
  • alimento para bebés
  • comida para mascotas

Lee también

Centro de acopio UAM para damnificados de lluvias (14/10/2025). Foto: Especial
Centro de acopio UAM para damnificados de lluvias (14/10/2025). Foto: Especial

En apoyo a los damnificados también se recolectarán productos de higiene personal tales como:

  • papel sanitario
  • pañales
  • toallas femeninas
  • jabón
  • cepillos
  • pasta de dientes
  • detergente y cloro

¿En dónde está el centro de acopio de la UAM?

El Centro de Acopio estará instalado en la puerta 2 de la Rectoría General, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, con un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.

“Comunidad de la Casa abierta al tiempo, es tiempo de apoyar a aquellos afectados por el impacto de las lluvias intensas e inundaciones recientes en México”, explicó la institución educativa a través de un comunicado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

xcg/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses