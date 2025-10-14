Más Información
A partir del miércoles 15 y hasta el viernes 24 de octubre, la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) instalará un centro de acopio para recolectar insumos para los afectados por las lluvias torrenciales registradas en diversas entidades del país.
¿Qué se puede donar al centro de acopio de la UAM?
El Comité Interno de Protección Civil convocó a la comunidad universitaria y al público en general a donar:
- agua embotellada
- azúcar
- sal
- café
- sopa
- aceite
- galletas
- frijoles
- verduras
- atún
- sardina enlatados
- leche en polvo
- alimento para bebés
- comida para mascotas
En apoyo a los damnificados también se recolectarán productos de higiene personal tales como:
- papel sanitario
- pañales
- toallas femeninas
- jabón
- cepillos
- pasta de dientes
- detergente y cloro
¿En dónde está el centro de acopio de la UAM?
El Centro de Acopio estará instalado en la puerta 2 de la Rectoría General, ubicada en Prolongación Canal de Miramontes 3855, colonia Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, con un horario de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.
“Comunidad de la Casa abierta al tiempo, es tiempo de apoyar a aquellos afectados por el impacto de las lluvias intensas e inundaciones recientes en México”, explicó la institución educativa a través de un comunicado.
