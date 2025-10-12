Un hombre murió al ser arrastrado por la corriente dentro de su vehículo durante la tormenta que cayó la madrugada de este domingo en Puerto Vallarta, además se reportaron daños en más de 700 viviendas y 85 comercios por inundaciones en diferentes puntos.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que las colonias más impactadas son Parque Las Palmas, Mojoneras, Portales, Bobadilla y La Floresta; en esta última la creciente del arroyo que cruza la avenida 16 de Septiembre arrastró un vehículo dejando atrapado a su conductor, que falleció ahogado.

Elementos de Protección Civil y diversas corporaciones trabajan en labores de auxilio, limpieza y evaluación de daños.

“Hasta el momento se han registrado 703 viviendas, 85 locales y dos escuelas afectadas y el operativo cuenta con el apoyo de distintas dependencias. Además ordené el helicóptero Blackhawk a este municipio para fortalecer las labores de rescate”, precisó el gobernador del estado, Pablo Lemus.

En Nayarit las precipitaciones provocaron inundaciones en distintas comunidades de Bahía de Banderas, San Blas, Compostela y Amatlán de Cañas, donde aún no se hace el recuento de daños pero sólo se han registrado pérdidas materiales.

Una de las comunidades más afectadas fue Jocotán, en San Blas, donde decenas de familias tuvieron que trasladarse a un albergue porque sus casas quedaron bajo el agua.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, recorrió algunas de las zonas afectadas e informó que a través del DIF Nayarit se enviarán enseres domésticos y despensas a las familias damnificadas.

