Más Información

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

México, Estados Unidos y Canadá lanzan consulta previa a la revisión del T-MEC en 2026

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedicada a extorsión y huachicol en el Edomex

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que, durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos de la depresión tropical Mario mantendrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur y fuertes (de 25 a 50 mm) en

Advirtió que también provocarán viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las 15:15 horas, tiempo del centro de México, Mario se ubicó como depresión tropical aproximadamente a 585 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 800 km al oeste de Cabo San Lucas con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Lee también

Indicó que las lluvias generadas por el sistema podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población de la península de Baja California, a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Informó que el sistema mantiene trayectoria de alejamiento de las costas mexicanas y se debilita gradualmente.

¿En qué estados lloverá hoy 16 de septiembre?

  • Aguascalientes
  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Colima
  • Coahuila
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Querétaro
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán
  • Zacatecas

Lee también

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses