Más Información
Ahora, Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, es vinculado a proceso por lavado de dinero
"No encontró lugar ni abrigo", dice la Marina sobre huachicol fiscal; pusimos ante la Ley “actos reprobables”, destaca Almirante Morales Ángeles
Trump, Mick Jagger y Dustin Hofman figuran en lista de contactos de Epstein revelada por el Congreso de EU
Adiós a Robert Redford: Demi Moore, Leonardo DiCaprio y otras figuras destacan su legado en Hollywood
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que, durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos de la depresión tropical Mario mantendrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.
Advirtió que también provocarán viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.
El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las 15:15 horas, tiempo del centro de México, Mario se ubicó como depresión tropical aproximadamente a 585 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 800 km al oeste de Cabo San Lucas con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.
Lee también ¡Ten a la mano el paraguas! Activan alerta amarilla por lluvias fuertes y posible caída de granizo en 6 alcaldías de CDMX
Indicó que las lluvias generadas por el sistema podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.
Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población de la península de Baja California, a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.
Informó que el sistema mantiene trayectoria de alejamiento de las costas mexicanas y se debilita gradualmente.
¿En qué estados lloverá hoy 16 de septiembre?
- Aguascalientes
- Baja California
- Baja California Sur
- Campeche
- Chiapas
- Chihuahua
- Ciudad de México
- Colima
- Coahuila
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Querétaro
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Sonora
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
- Zacatecas
Lee también Giran orden de aprehensión contra Guillermo Fragoso Báez, líder de la Unión de Sindicatos, dedica a la extorsión y huachicol en el Edomex
Tribunal Electoral de Veracruz revoca triunfo a Movimiento Ciudadano en Poza Rica y se lo da a Morena
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
bmc