El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que, durante las próximas horas, los desprendimientos nubosos de la depresión tropical Mario mantendrán lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Baja California Sur y fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California.

Advirtió que también provocarán viento de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 30 a 50 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

El órgano de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que las 15:15 horas, tiempo del centro de México, Mario se ubicó como depresión tropical aproximadamente a 585 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Cabo San Lázaro y a 800 km al oeste de Cabo San Lucas con vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Indicó que las lluvias generadas por el sistema podrían ser con descargas eléctricas y propiciar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhortó a la población de la península de Baja California, a atender los avisos de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Informó que el sistema mantiene trayectoria de alejamiento de las costas mexicanas y se debilita gradualmente.

¿En qué estados lloverá hoy 16 de septiembre?

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Colima

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

bmc