Al cierre del segundo día de registro de aspirantes a titular de la Auditoría Superior de la Federación (), la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, no recibió ninguna solicitud.

El proceso inició ayer, y hasta el momento, no se ha registrado ningún aspirante para suceder a David Colmenares, quien desempeña el cargo desde marzo de 2018, y terminará su periodo al frente de la, en marzo de este año.

La Comisión de Vigilancia recibirá solicitudes para participar en el proceso de selección, hasta el próximo 28 de febrero.

Concluido el plazo de recepción de solicitudes, la Comisión revisará los requisitos y la documentación presentada, dentro de los cinco días naturales posteriores al cierre de la convocatoria, concluyendo esta etapa del proceso a más tardar el 5 de marzo de 2026.

En esa misma fecha se publicará el calendario de entrevistas a los aspirantes que, a juicio de la Comisión, resulten idóneos; y se desarrollarán dentro de los cinco días naturales siguientes.

Una vez terminada esa etapa, se formulará, en un plazo que no exceda los tres días naturales, el dictamen que propondrán al Pleno de la Cámara de Diputados, con una terna de candidatas y candidatos.

