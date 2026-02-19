La excomisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Julieta del Río Venegas, descartó aplicar en la convocatoria con el fin de ocupar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

A través de su cuenta de X, aclaró las especulaciones acerca de su posible interés de suceder a David Colmenares, el cual fue elegido por la Cámara de Diputados a mediados de marzo de 2018 como titular y cuya administración acaba este año.

"Ante las especulaciones generadas en torno a mi participación en la convocatoria para la persona titular de la @ASFMéxico les informo con claridad: No me registraré en dicho proceso. No es de mi interés. Soy una mujer congruente y la congruencia se demuestra con hechos", declaró.

De forma reciente, articulistas y columnistas de EL UNIVERSAL como Gerardo Lozano Dubernard y Mario Maldonado abordaron algunos aspectos alusivos a dicho tema en sus colaboraciones, como la presunta reelección de Colmenares para el periodo 2026-2034, la presentación de una carta compromiso por el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y posibles candidatas y candidatos a ocupar la titularidad de la ASF.

Entre los nombres, contenidos en la columna "La siguiente batalla de Sheinbaum: Controlar la ASF" de Maldonado, aparecen del Río Venegas, Lozano Dubernard, Muna Dora Buchahin, entre otros.

Ayer, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria para elegir a la nueva o al nuevo titular. Entre los requisitos están contar con nacionalidad mexicana por nacimiento, poseer 35 años de edad, tener título y cédula profesionales, y experiencia mínima de 10 años con referencia a la fiscalización, entre otros.

Además, prohíbe que las y los aspirantes que hayan ocupado algún cargo público, tales como la Presidencia de México, Secretaría de Estado, diputación, senaduría, comisionado de algún órgano autónomo, dirigente de un partido político, etcétera, a lo largo del último año.

Del Río Venegas después del INAI

De acuerdo con su página de internet, Julieta del Río Venegas es Licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ), Maestra por parte de la Universidad Autónoma de Fresnillo (UAF), y Doctora en Administración Pública por el Instituto Internacional del Derecho y Estado (IIDE).

En Zacatecas, su entidad natal, coordinó la primera Ley de Acceso a la Información Pública y fue comisionada del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) de 2015 a 2020, cuya presidencia fungió de 2016 a 2018.

En 2020 fue designada por parte del Senado de la República como integrante del pleno del INAI, cargo que desempeñó hasta la desaparición de este último a causa de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica el pasado 20 de marzo de 2025.

“Los invito a que sigan ejerciendo su derecho a acceder a la información pública y proteger sus datos personales, los cuales continúan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desaparecerá un instituto y 32 institutos locales, pero no los artículos constitucionales 6° y 16”, comentó en una de las últimas sesiones del pleno.

Escribió el libro “Luz en la sombra. Mi camino por la transparencia y el INAI”, editado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, y es colaboradora de diferentes medios de comunicación como El Gran Diario de México, El Heraldo de México, El Sol del Centro, Opinión 51 y Proceso, en cuyos escritos trata temáticas como la fiscalización, protección de información personal, rendición de cuentas, transparencia, etc.

