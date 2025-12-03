La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció un aumento a la pensión para personas con discapacidad, misma que se acordó este mismo miércoles en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

A partir de 2026, con fechas que posteriormente darán a conocer, la pensión de ayuda a personas con discapacidad quedará en 3 mil 300 pesos bimestrales.

“Año con año ha ido aumentando, afortunadamente. Además, debo decirles que desde el día uno de este encargo, desde hace siete años y dos días de ser secretaria de Bienestar, la pensión para personas con discapacidad ha sido una prioridad para el gobierno de México”, destacó.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar durante la inauguración del nuevo Centro de Inclusión y Bienestar Teletón en Lomas de Chapultepec, CDMX (03/12/2025). Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Ariadna Montiel participó en la inauguración del Centro de Inclusión y Bienestar Teletón, para el cual se ocupó una residencia en las Lomas de Chapultepec que pertenecía a la Presidencia de la República y que el expresidente Andrés Manuel López Obrador donó en 2023 a Fundación Teletón.

En el evento, la titular de Bienestar también dio a conocer que el gobierno federal realizará una encuesta nacional para preguntar a las personas con discapacidad sobre su calidad de vida y la manera en que las autoridades podrían ayudar a que ellos se sientan más incluidos.

“Estamos coordinando las fechas en que se dará a conocer esta encuesta, se está planeando la manera de presentarla al pueblo de México y, seguramente, estará Fundación Teletón acompañándonos el día de la presentación”, indicó.

Inauguran del Centro de Inclusión y Bienestar Teletón en casa donada por AMLO

La Fundación Teletón y la Secretaría de Bienestar inauguraron este miércoles el Centro de Inclusión y Bienestar Teletón (CIBT) en la residencia de Paseo de la Reforma 1030, donada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2023 a la fundación.

El CIBT tiene el objetivo de brindar información, formación, herramientas y soluciones innovadoras a las personas con discapacidad para su inclusión total en la vida económica y social de México.

La inauguración del CIBT consistió en un recorrido donde se pudo constatar la tecnología de punta y los espacios adaptados con los que las personas con discapacidad podrán acceder a talleres, cursos y hasta recreación adaptada a cada una de sus necesidades.

El Centro de Inclusión y Bienestar Teletón cuenta con varios salones de talleres y cursos que cuentan con conectividad tecnológica para que no solo los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT) puedan conectarse a los mismos, sino instituciones de gobierno y otras organizaciones civiles interesadas en los estudios y prácticas que en este se generarán.

Todo en el CIBT es incluyente: los accesos de la entrada, cuenta con elevador y las puertas abren con sensores especiales, adaptados a todo tipo de discapacidad. Las pantallas y sillas también están adaptadas para ser más accesibles y que puedan ser utilizadas con facilidad.

Durante la inauguración, personal del CIBT compartió su experiencia al egresar de un CRIT y las dificultades que han tenido para, a pesar de contar con herramientas para incluirse mejor en la sociedad, aún quedan muchos espacios de oportunidad.

Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón, agradeció al gobierno de México la donación de la residencia en Reforma 1030, casa que fue donada por un empresario a la Presidencia de la República en condonación de impuestos durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

