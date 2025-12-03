Más Información

Superluna Fría 2025: ¿por qué la hace tan especial y cuál es su significado?

Superluna Fría 2025: ¿por qué la hace tan especial y cuál es su significado?

Conoce las mejores decoraciones navideñas para tu baño este 2025

Conoce las mejores decoraciones navideñas para tu baño este 2025

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?

Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

Spotify Wrapped 2025: usuarios presumen con memes su resumen musical del año

The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

The Game Awards 2025: fecha, horario, nominados y todo lo que debes saber de la premiación

El pasado 27 de noviembre, se dio la última dispersión de pagos del 2025 para y Adultos Mayores, la cual abarcó los meses de noviembre-diciembre.

No obstante, las inscripciones para dichos programas ya están abiertas. Te contamos más detalles para ser parte de algunos de estos programas.

¿Quiénes deben registrarse hoy, 3 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, compartió el calendario de registros para que las personas que aún no cuenta con la ayuda económica puedan obtenerla.

Lee también

Hoy miércoles 3 de noviembre, las letras: “I”, “J”, “K”, “L” y “M” serán las que podrán realizar su solicitud para formar parte de alguno de los programas.

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?. Foto: Ariadna Montiel
Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?. Foto: Ariadna Montiel

¿Dónde puedo realizar la solicitud y cuáles son los requisitos?

Para realizar el registro deberás acudir a cualquier Módulo del bienestar, puedes ubicar el más cercano a tu hogar en la página gob.mx/bienestar, recuerda que el trámite sólo se puede realizar de lunes a sábados en un horario de 10am a 4pm.

Si deseas formar parte, debes de llevar los siguientes papeles:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)
  • CURP
  • Acta de nacimiento
  • Brindarás un teléfono de contacto (celular y de casa)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)

Lee también

Recuerda estar atento o atenta a más información en los canales oficiales, este registro beneficiará a millones de personas el siguiente año.

Conoce las fechas de registro para el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar
Conoce las fechas de registro para el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]