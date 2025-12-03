El pasado 27 de noviembre, se dio la última dispersión de pagos del 2025 para Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores, la cual abarcó los meses de noviembre-diciembre.

No obstante, las inscripciones para dichos programas ya están abiertas. Te contamos más detalles para ser parte de algunos de estos programas.

¿Quiénes deben registrarse hoy, 3 de noviembre?

Ariadna Montiel, Secretaria del Bienestar, compartió el calendario de registros para que las personas que aún no cuenta con la ayuda económica puedan obtenerla.

Lee también ¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo? Esto dice el DOF

Hoy miércoles 3 de noviembre, las letras: “I”, “J”, “K”, “L” y “M” serán las que podrán realizar su solicitud para formar parte de alguno de los programas.

Pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores: ¿quiénes deben registrarse hoy, 3 de diciembre?. Foto: Ariadna Montiel

¿Dónde puedo realizar la solicitud y cuáles son los requisitos?

Para realizar el registro deberás acudir a cualquier Módulo del bienestar, puedes ubicar el más cercano a tu hogar en la página gob.mx/bienestar, recuerda que el trámite sólo se puede realizar de lunes a sábados en un horario de 10am a 4pm.

Si deseas formar parte, debes de llevar los siguientes papeles:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla)

(INE, pasaporte, cédula, credencial del Inapam o cartilla) CURP

Acta de nacimiento

Brindarás un teléfono de contacto (celular y de casa)

(celular y de casa) Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses, ya sea de luz, teléfono, gas, agua o predial)

Lee también ¿Se debe descontar ISR al aguinaldo? Esto dice la LFT

Recuerda estar atento o atenta a más información en los canales oficiales, este registro beneficiará a millones de personas el siguiente año.

Conoce las fechas de registro para el apoyo. Foto: Secretaría del Bienestar

También te interesará:

¿Cuánto ha aumentado el salario mínimo desde el sexenio de AMLO? Conoce el monto exacto

Spotify Wrapped 2025: descubre cuándo estará disponible y cómo consultar tu resumen musical

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr