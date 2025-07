AMLO y Sheinbaum vs narcoabogados; la vez que López Obrador amagó con demandar al defensor de García Luna

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este lunes que denunciará al abogado Jeffrey Lichtman, defensor del narcotraficante Ovidio Guzmán López, luego de los señalamientos que este hizo sobre las declaraciones de la Mandataria federal, al indicar que revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”, manifestó Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina al establecer que no entablará diálogo con el abogado de un narcotraficante.

El tema trae a colación la vez que Andrés Manuel López Obrador también declaró que demandaría a, abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral.

En febrero de 2023, el expresidente también uso la conferencia matutina para declarar que demandaría por daño moral al abogado César De Castro, vinculado con García Luna, ya que el objetivo del litigante era intentar ligarlo al crimen organizado.

Lee también Sheinbaum denunciará por difamación al abogado de Ovidio Guzmán tras acusaciones; "no se puede dejar pasar", afirma

“Con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarme en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño, porque no es Andrés Manuel, o sólo Andrés Manuel, es el presidente de México y no puede cualquiera, y menos un extranjero, poner en tela de juicio la integridad, la honestidad del presidente de México”, explicó López Obrador.

"Involucrarnos a nosotros para cuando menos lograr lo que siempre ha deseado la mafia del poder, el que se acepte de que todos somos iguales y no, no somos iguales, nosotros no somos corruptos, nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie y eso es lo que él tiene que aclarar", señaló el expresidente.

AMLO rechaza que no deje pasar a México a César de Castro, abogado de García Luna. Foto: Captura de pantalla

López Obrador también rechazó los dichos del abogado De Castro, quien comentó a una persona que lo visitó en Nueva York que no le permitía la entrada a México.

“Miente, imagínense un abogado que dice que yo no le permito que pise suelo mexicano. ¿Qué problemas tiene? Está peor que los abogados huizacheros. Pero sí lo voy a denunciar, lo vamos a denunciar”, expresó el entonces Mandatario federal.

Lee también "Gobierno de México no estuvo involucrado en acuerdo entre Ovidio y EU", dice abogado; considera absurda idea de que se le incluyera

La querella que presentaría el antecesor de Sheinbaum Pardo sería porque en el interrogatorio a Jesús "El Rey" Zambada —quien fue uno de los testigos clave en el proceso en una corte en Nueva York contra García Luna- llevado a cabo en una corte de Nueva York, el abogado del exsecretario de Seguridad intentó involucrar en el proceso a López Obrador con el crimen organizado.

“Él le quiso sacar a uno de los testigos, Zambada, que yo había recibido dinero para una campaña en la que enfrenté a (Vicente) Fox, cuando nunca fuimos candidatos rivales. Pero eso lo introdujo, o sea, no tenia elementos de ningún tipo, abiertamente era involucrarme, mancharme, calumniarme, entonces le contesta el testigo: ‘No, no es cierto’. Y (el abogado insistió) ‘pero sí, usted…”, (a lo que Zambada dijo) ’no, le repito’. Ya para que el señor Zambada tenga mas firmeza que este abogado, que tenga más apego a la verdad que el abogado”.

En ese momento, el presidente comentó que, de ganar la demanda, el dinero recibido sería destinado a "víctimas para huérfanos, hijos de padres que perdieron la vida en la guerra contra el narcotráfico.

Lee también La declaración que desencadenó dimes y diretes entre Sheinbaum y el abogado de Ovidio Guzmán; así se defendió el gobierno de México

No obstante, en mayo de ese mismo año, el López Obrador descartó denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, porque las leyes de Estados Unidos protegen su labor profesional.

“Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna, por las leyes, cosa de impunidad, y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, expuso.

Detalló que “no hay manera, tengo dictámenes que pedí de algunos abogados, y la recomendación es, no se puede”.

Lee también AMLO descarta denuncia contra abogado de García Luna porque lo protegen leyes de EU

¿Qué dijo el abogado de Ovidio Guzmán sobre declaraciones de Sheinbaum?

Luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos: dos derivados de una acusación formal en Illinois y dos de una acusación formal en Nueva York, que incluían tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva, el abogado abordó en conferencia comentarios que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo del caso.

"Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición", señaló.

Por lo anterior, la presidenta Sheinbaum Pardo respondió a las acusaciones calificándolas como "irrespetuosas".

Lee también En mero Sinaloa, crónica de una conferencia fuera de protocolo; así respondió Sheinbaum a declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán

“Primero, decir que son irrespetuosas (las declaraciones de la defensa) totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial”, dijo sobre los dichos de Lichtman.

Destacó que hay tratados de extradición: "Esto es legal, todos son leyes, no es un asunto subjetivo de buenas voluntades solamente. El acuerdo de extradición que hay entre Estados Unidos y México tiene una serie de reglas, una serie de acuerdos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr