Ovidio Guzmán se declara culpable y se vuelve testigo colaborador, ahora cantará lo que sabe del narco

Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, ayer se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos, país al que fue entregado por México en extradición el 15 de septiembre de 2023.

El Ratón se compromete a brindar a las autoridades de Estados Unidos “colaboración plena” cuando se le requiera a cambio de una pena menor a la cadena perpetua que podía alcanzar en ese país.

En el acuerdo presentado en Chicago, de 36 páginas, se menciona que renuncia a apelar, accede a que se posponga su sentencia y dice que la cooperación “incluirá proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como prestar testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo”.

Añade que “el acusado se compromete a cooperar plena y sinceramente en cualquier asunto en el que un representante de la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Illinois, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California, la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia de Estados Unidos le solicite su cooperación”.

El Ratón admitió haber supervisado la producción y el tráfico de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante la audiencia, Ovidio Guzmán, quien dijo que está deprimido y toma medicamentos, admitió cuatro cargos: tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva. Aceptó ser líder del Cártel de Sinaloa y también de operar la empresa criminal que llegó a traficar fentanilo y otras drogas a suelo estadounidense.

Su declaración formal de culpabilidad probablemente resultará en una pena de prisión mucho más corta que la cadena perpetua.

La jueza Sharon Coleman retrasó la sentencia hasta una fecha posterior en seis meses. También como parte del trato, Guzmán López aceptó pagar 80 millones de dólares.

Los fiscales estadounidenses mencionaron en la audiencia que la colaboración de Guzmán debe ser relevante en cuanto a la asistencia, información y los testimonios.

Abogado abre frente con México

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, comentó en conferencia de prensa que declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo revelan que el gobierno de México no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y la administración de Estados Unidos.

“Sus quejas [de Sheinbaum] revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición”, expuso.

“Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana”.

“No estoy defendiendo al gobierno de Estados Unidos, pero yo soy un abogado defensor, es algo que he hecho desde hace ya mucho tiempo. No estoy hablando de amigos míos, no estoy hablando de gente a la que yo estime. No, es gente a la que yo defiendo.

“No soy el abogado defensor preferido del gobierno de Estados Unidos, pero la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión, es absurda esa idea”, expresó Lichtman.

Recordó el caso del exgeneral de la Defensa, Salvador Cienfuegos, a quien se le imputaron cargos en Estados Unidos, pero fue devuelto a México, donde fue exonerado.

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien por la mañana criticó que Estados Unidos declare primero a los cárteles como terroristas y después negocie con sus líderes, consideró lo dicho por Jeffrey Lichtman como ofensivo para la institución presidencial.

La FGR emitió un comunicado en el que afirmó que la postura de la defensa del narcotraficante es “oportunismo mediático”.

Poco después, el abogado Lichtman acusó a la Presidenta de actuar más como brazo de relaciones públicas del cártel. Redacción y agencias