La declaración que desencadenó dimes y diretes entre Sheinbaum y el abogado de Ovidio Guzmán; así se defendió el gobierno de México

La presidenta Claudia Sheinbaum se ha visto envuelta en las últimas horas en un conflicto de declaraciones acusatorias con Jeffrey Lichtman, el abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán López.

Todo esto en medio de la audiencia de "El Ratón", donde declaró su culpabilidad y la visita de la Presidenta a Culiacán, cuna del Cártel de Sinaloa.

Desde la conferencia mañanera del viernes 11 de julio, la Mandataria federal fue cuestionada sobre la audiencia de uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán, que se realizaría ese mismo día y donde ya se anticipaba que se declararía culpable de delitos de narcotráfico.

Sheinbaum Pardo insistió que era una "falta de coherencia" por parte de Estados Unidos nombrar como "organizaciones terroristas" a los cárteles del narcotráfico, pero llegar a acuerdos con sus integrantes, e insistió en la cooperación entre ambos países, haciendo referencia al caso de Ismael "El Mayo Zambada", en el que también se ha exhortado al gobierno estadounidense a que brinde información de la detención del capo.

"Lo que nosotros queremos es la aclaración, no defendemos a ningún miembro de la delincuencia organizada, jamás, al contrario, hacemos nuestro trabajo para las detenciones que tengan que ser y la disminución de la violencia en nuestro país, pero tiene que quedar claro para beneficio de la relación, y además por lo que esto significó para Sinaloa, en particular”, dijo.

"El Chapito" se declara culpable

Alrededor de las 12:30 de la tarde Ovidio Guzmán López se declaró culpable de cuatro cargos, entre ellos, tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva, además aceptó ser líder del Cártel de Sinaloa, lo que le brindó un acuerdo colaborativo con autoridades estadounidenses.

Al término de la audiencia, Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán López señaló que las declaraciones de la presidenta Sheinbaum revelaban que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación de su cliente y el gobierno de EU.

"Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición", dijo.

"Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana".

"No soy el abogado defensor preferido del gobierno de los Estados Unidos, pero la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión, es absurda esa idea", expresó Jeffrey Lichtman.

Para esa hora, la Mandataria federal se alistaba para llegar a Sinaloa e inaugurar una nueva área de quemados en el hospital pediátrico, mientras que a la par que instalaba un dispositivo de seguridad de los tres niveles de gobierno.

A su llegada, y ante cuestionamientos sobre la reciente audiencia del capo, Sheinbaum adelantó que se realizaría una conferencia para responder todas las preguntas respecto al caso.

Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023. Foto: Archivo / CUARTOSCURO

La conferencia de último momento

El equipo de la Presidenta organizó una conferencia de último momento para resolver las dudas de los periodistas, acompañada del gobernador Rubén Rocha Moya, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el secretario de Salud, David Kershenobich.

La jefa del Ejecutivo descartó que su visita al estado se relacionara con la audiencia de Guzmán López y calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado.

“Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía”, respondió

“Primero, decir que son irrespetuosas (las declaraciones de la defensa) totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial”, dijo.

Jeffrey Lichtman, abogado de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: Archivo/EL UNIVERSAL

Posicionamientos

Como adelantó la Presidenta, la Fiscalía General de la República se posicionó respecto a los dichos de la defensa del narcotraficante a la cual calificó como "oportunismo mediático".

"La Fiscalía General de la República rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas", expresó a través de un comunicado.

Recordó que durante la aprehensión de Ovidio Guzmán en septiembre de 2023 se realizó con apoyo de elementos del Ejército Mexicano que ocasionó el deceso de 10 militares.

Añadió que la extradición y todos esos resultados tienen como origen fundamental el compromiso y las tareas realizadas por las autoridades mexicanas, al haber obtenido las órdenes de aprehensión originales, y al haber detenido en territorio nacional a dicho individuo, para ser extraditado. Lo que era una muestra del compromiso de la legalidad de México y de sus autoridades.

Más tarde, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó categóricamente las declaraciones de Jeffrey Lichtman: "No caeremos en provocaciones ni sostendremos debates con abogados de narcotraficantes confesos y convictos, que sólo buscan notoriedad", expresó.

Asimismo, funcionarios de Sheinbaum Pardo han realizado llamados y declaraciones para repudiar los dichos de la defensa de Guzmán López.

