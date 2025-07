En mero Sinaloa, crónica de una conferencia fuera de protocolo; así respondió Sheinbaum a declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán

Después de que Ovidio Guzmán "El Ratón" se declaró culpable en Estados Unidos de cuatro cargos por narcotráfico y delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegaba a Culiacán para inaugurar una nueva área de quemados en el hospital pediátrico de Sinaloa.

Entre porras y exigencias de culichis por más seguridad y atención en salud, la presidenta Sheinbaum entraba al hospital acompañada del gobernado Rocha Moya. Afuera, los reporteros nacionales y locales le cuestionaban sobre las declaraciones del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Terminando la reunión nos organizamos y les contesto sus preguntas", dijo la Presidenta. La logística de Presidencia se apresuró para organizar una conferencia fuera del protocolo, como casi nunca se hace.

"Algo inusual", expresó un reportero de la fuente presidencial.

Con 33 grados de temperatura e inquietud de los medios en un auditorio del hospital, la Presidenta llegó para hablar del caso Ovidio Guzmán. Pero primero el director del IMSS-Bienestar abrió la conversación con datos de salud.

El gobernador Rocha Moya a ratos bajaba la cabeza. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, y el secretario de Salud, David Kershenobich, flanqueaban a la titular del Ejecutivo.

Descartó que su gira por Sinaloa tuviera que ver con el caso de Ovidio Guzmán. Se trató de una coincidencia.

Y comenzó a responder la Presidenta. Calificó como “irrespetuosas” las declaraciones del abogado de Guzmán, Jeffrey Lichtman.

“Es un asunto de la Fiscalía, es que no es un asunto del gobierno. Es una relación directa entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía General de la República. Esta persona tiene una orden de aprehensión en México. Fue extraditado de México a Estados Unidos. Entonces quien hace todo esto es la Fiscalía General de la República, no es el gobierno, no le corresponde al gobierno, sino directamente a la fiscalía”, respondió

“Primero, decir que son irrespetuosas (las declaraciones de la defensa) totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial”, dijo sobre los dichos de Lichtman.

Destacó que hay tratados de extradición: "Esto es legal, todos son leyes, no es un asunto subjetivo de buenas voluntades solamente. El acuerdo de extradición que hay entre Estados Unidos y México tiene una serie de reglas, una serie de acuerdos.

Después rechazó contestar si este caso pondría en riesgo la relación México-Estados Unidos, en medio de temas como el gusano barrenador, la migración y aranceles, entre otros.

"Entonces, en ese marco, la Fiscalía General de la República trabaja con el Departamento de Justicia, pero ya tiene que dar esta explicación la propia Fiscalía General de la República", insistió.

También indicó que se acordó una serie de “apoyos adicionales”, ante la inseguridad en el estado, como la visita del gabinete de Seguridad cada 15 días: “Nunca vamos a dejar solo al pueblo de Sinaloa, nunca. Aquí está su presidenta, está su gobierno, para apoyarlos en temas de seguridad, de salud, de infraestructura, a los productores, todo lo que se requiera para el pueblo de Sinaloa”.

"Vamos salir adelante, que no nos pueden vencer, no nos van a vencer. vamos a salir adelante", declaró.

Reiteró que su gobierno no establece relaciones de contubernio ni complicidad con nadie y “eso lo sabe el pueblo de México”.

La presidenta, el gobernador y los demás funcionarios salieron del auditorio para seguir con una asamblea con los ciudadanos y las ciudadanas de Culiacán.

