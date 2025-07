Luego de las declaraciones de la defensa de Ovidio Guzmán, sobre el acuerdo entre el hijo de "El Chapo" Guzmán con Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que esto es "oportunismo mediático".

"Fiscalía General de la República rechaza, de manera absoluta y contundente, descalificaciones injustas expresadas de manera irresponsable, sin aportar pruebas", aseguró a través de un comunicado.

Recordó que en septiembre del 2023, para lograr la reaprehensión del líder de "Los Chapitos", conocido como "El Ratón", se registró un enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y sicarios, en el cual fueron asesinados 10 militares.

Lee también Sheinbaum califica de "irrespetuosas" declaraciones de la defensa de Ovidio Guzmán en EU; no hay relación de contubernio con nadie, dice

Después de su extradición, Ovidio Guzmán fue imputado en la corte del estado de Illinois por diversos delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada.

Tras varios años de retrasos en el proceso, "El Ratón" aceptó su culpabilidad y la responsabilidad penal.

¿Qué dijo el abogado de Ovidio Guzmán contra Claudia Sheinbaum?

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, hizo declaraciones sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, luego que se logró el acuerdo de culpabilidad entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos.

"Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella (Claudia Sheinbaum) pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición.

"Me parece que ella (Presidenta de México) sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no negociamos con terroristas. Parece que ella (Claudia Sheinbaum) no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana".

Lee también Audiencia de sentencia de Ovidio Guzmán será en 6 meses: jueza Sharon Coleman; es culpable de narcotráfico en EU

¿Cuál es el trato que aceptó Ovidio Guzmán en EU?

De acuerdo con el documento, Ovidio Guzmán obtuvo el siguiente acuerdo:

Se comprometió a ser testigo y a declarar en juicios de otros miembros de la delincuencia organizada, colaborando con las autoridades de ese país, de conformidad con los acuerdos que hayan establecido.

La Fiscalía Federal de los EU propuso una pena de prisión de por vida

Deberá pagar una cantidad aproximada de 80 millones de dólares.

Lee también "Gobierno de México no estuvo involucrado en acuerdo entre Ovidio y EU", dice abogado; considera absurda idea de que se le incluyera

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc