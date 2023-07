El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que descarta denunciar a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, porque las leyes de Estados Unidos protegen su labor profesional.

“Resulta que hice una consulta con abogados y está muy protegido el abogado de García Luna, por las leyes, cosa de impunidad, y no se puede, no procede una denuncia en contra de él, hay vamos a decir, tesis, jurisprudencia en el derecho, en las leyes de Estados Unidos que protegen a los abogados, no se les puede acusar por difamación y daño moral”, expuso.

Detalló que “no hay manera, tengo dictámenes que pedí de algunos abogados, y la recomendación es, no se puede”.

Lee también FGR tiene 3 órdenes de aprehensión contra García Luna y familiares; los busca Interpol

En su conferencia de prensa, dijo que como no puede demandar al abogado del exsecretario de Seguridad Pública, escribe una carta que hará pública la próxima semana, a manera de protesta.

“Estoy haciendo una carta al abogado de García Luna. La voy a hacer pública, que es al mismo tiempo una protesta”, dijo López Obrador.

Anteriormente, el titular del Ejecutivo planteó demandar a César de Castro por daño moral, porque lo mencionó en uno de los interrogatorios a Jesús ‘El Rey’ Zambada García, en el juicio que se lleva a cabo en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna.

Lee también Defensa de García Luna pide aplazar sentencia hasta 2024; aseguran tener pruebas a favor del exfuncionario















Suscríbete aquí Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.





maot