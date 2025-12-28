El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, informó que la colección 25 para el 25, que regalará 2.5 millones de libros a juventudes de América Latina, se distribuirá en países como Argentina, Ecuador, Perú y El Salvador, pese a no tener convenios actuales con el gobierno mexicano.

En el programa “Largo Aliento” de Sabina Berman, Taibo explicó que con la llegada de Javier Milei a la presidencia en Argentina “se destruyó el pacto” que se tenía con el ministro de Cultura del gobierno anterior, del expresidente Alberto Fernández.

Sin embargo, aseguró que se renegoció la distribución de 25 para el 25 con Axel Kicillof, actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, quien le dijo al FCE que su administración sí estaba interesada en el proyecto cultural “si los federales no querían”.

Lee también 23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

El escritor reconoció que la Provincia de Buenos Aires hizo un “aporte importante” para la distribución general en Argentina, pero descartó que la expresidenta Cristina Kirchner se sume a los mandatarios que se encargaron de regalar los ejemplares en plazas públicas, debido a que afronta prisión domiciliaria por corrupción. “Podrá aventar algún libro desde la ventana”, dijo.

Sobre Ecuador y Perú, bajo los gobiernos de Daniel Noboa y de José Jerí, respectivamente, quienes han tenido una mala relación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Taibo expresó que “por razones obvias” no se alcanzó convenio con las autoridades.

Sin embargo, garantizó que 25 para el 25 se distribuirá en estas repúblicas a través de las librerías del Fondo de Cultura Económica en esas zonas.

Lee también Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Finalmente, mencionó que los libros también serán entregados gratuitamente en El Salvador, país gobernado por Nayib Bukele, aunque no dio detalles sobre cómo será la distribución. Además, resaltó el título del autor salvadoreño Roque Dalton, “Las historias prohibidas de Pulgarcito”, que forma parte de la colección.

Destacó que aunque originalmente se iban a distribuir solo 25 títulos, de último momento el FCE obtuvo los derechos de un libro de cuentos del escritor uruguayo Juan Carlos Onetti, así como la adición de una novela de Andrés Caicedo, autor que se quitó la vida a los 25 años, por petición del gobierno de Colombia.

“Se están imprimiendo libros en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Colombia y Perú, donde no pudimos hacer un lanzamiento con el gobierno peruano porque nos mandaron bloqueados totalmente”, agregó.

Lee también Este es el círculo cerrado y sólo masculino que decide en el FCE

Además del reparto en el Zócalo capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum el pasado 17 de diciembre, destacó la participación de Bernardo Arévalo en Quetzaltenango, Guatemala; Gustavo Pedro en Bogotá, Colombia; Miguel Díaz-Canel en La Habana, Cuba y Nicolás Maduro en Venezuela.

En el programa, también contó que la exclusión de Brasil, gobernado por Luiz Inácio Lula da Silva, corresponde a un problema de origen, que era conseguir los 27 derechos para las ediciones en español y en portugués.

Referente a España, dijo que fue un país no considerado porque aunque “el boom se fabricó ahí con las agencias literarias, este proyecto se cuece de América Latina y hacia América Latina”, además de que “el mundo editorial español está dominado por las grandes editoriales transnacionales”.

Lee también Taibo regala 25 mdp en libros a Cuba, Venezuela, Colombia y otros países

Foto: Especial

“El boom fue de izquierda”, defiende Taibo

Taibo expresó que los 27 títulos de la colección son de escritores de izquierda porque “el boom fue de izquierda”. Sobre la ausencia del Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, dijo que no está en la colección porque no se obtuvieron los derechos sobre su obra y defendió que, en un comienzo, el autor de “La ciudad y los perros” era izquierdista.

Descartó que se haya considerado una cuota de género al momento de seleccionar los títulos y que, en el caso de México, hay dos hombres y tres mujeres porque el FCE contaba con los derechos de las obras.

Paco Ignacio Taibo II consideró que hay un “vacío de lectura” en los jóvenes, quienes no han leído “el momento dorado de la literatura Latinoamericana”. Por ello, expresó que la colección está enfocada en gente de 15 a 30 años, para acercarlos a los años del boom y contemporáneos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em