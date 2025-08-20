Por medio de redes sociales, algunos internautas difundieron videos sobre la aparición en el cielo de una "gran bola de fuego" en una ciudad de Japón, donde la noche se iluminó con tal intensidad que por instantes pareció que era de día.

El avistamiento ocurrió el pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche en la ciudad de Kagoshima, Kyushu. La gran iluminación en la que se pueden ver colores entre el azul, verde, amarillo, naranja o hasta rojo se registró exactamente a las 23:08 horas.

Hasta el momento se desconoce si la "bola de fuego" impactó algún punto en tierra firme o en el agua y si produjo daños, pero se suma a la lista de avistamientos de este tipo en lugares como Estados Unidos, Brasil y México en lo que va del año.

¿Qué paso en la ciudad de Kagoshima, Japón?

El pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche, la "bola de fuego", que pareciera ser un meteorito, descendió provocando que el cielo de Japón se tornara de diferentes colores, en algunos de los videos pareciera que cae en el agua.

De acuerdo con los videos difundidos por redes sociales, el cielo nocturno de Kagoshima se tornó de un azul intenso para posteriormente convertirse en naranja, amarillo y rojo, muy similar a un amanecer o un atardecer.

Además, en los videos se logra observar como la bola de fuego pierde intensidad y se va apagando conforme desciende.

Ayer del 19 de agosto, un brillante bólido iluminó el cielo de Kagoshima City y hasta al volcán Sakurajima.



Viajó a más de 21 km/s, liberando energía de 1.6 kilotones y transformando la noche en día.



