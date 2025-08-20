Más Información

"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía

Morena oculta gastos de Andy; en la opacidad, 96 viajes

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Editorial Random dice que esto aún no acaba; apela fallo contra Televisa

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución

Sheinbaum: Las mañaneras sirven para decir que “hay mala leche”; acusa “andanada” por percance en vía del Tren Maya

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

"No tiene experiencia ni trayectoria"; PRI adelanta voto en contra de designación de Genaro Lozano como embajador de Italia

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Por medio de redes sociales, algunos internautas difundieron videos sobre la aparición en el cielo de una "" en una ciudad de Japón, donde la noche se iluminó con tal intensidad que por instantes pareció que era de día.

El avistamiento ocurrió el pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche en la ciudad de Kyushu. La gran iluminación en la que se pueden ver colores entre el azul, verde, amarillo, naranja o hasta rojo se registró exactamente a las 23:08 horas.

Hasta el momento se desconoce si la "bola de fuego" impactó algún punto en tierra firme o en el agua y si produjo daños, pero se suma a la lista de avistamientos de este tipo en lugares como , Brasil y México en lo que va del año.

¿Qué paso en la ciudad de Kagoshima, Japón?

El pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche, la "bola de fuego", que pareciera ser un meteorito, descendió provocando que el cielo de se tornara de diferentes colores, en algunos de los videos pareciera que cae en el agua.

De acuerdo con los videos difundidos por redes sociales, el cielo nocturno de Kagoshima se tornó de un azul intenso para posteriormente convertirse en naranja, amarillo y rojo, muy similar a un amanecer o un atardecer.

Además, en los videos se logra observar como la bola de fuego pierde intensidad y se va apagando conforme desciende.

