Más Información
"Fallamos ya dos veces, pero no debemos hacerlo en el futuro": director del Tren Maya; FGR investiga percance en vía
Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon
Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral
Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados
Lenia Batres celebra fin “neoliberal” del Poder Judicial; acusa a la Corte saliente de avalar violación a la Constitución
Sheinbaum: Las mañaneras sirven para decir que “hay mala leche”; acusa “andanada” por percance en vía del Tren Maya
Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser
"No tiene experiencia ni trayectoria"; PRI adelanta voto en contra de designación de Genaro Lozano como embajador de Italia
Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral
Por medio de redes sociales, algunos internautas difundieron videos sobre la aparición en el cielo de una "gran bola de fuego" en una ciudad de Japón, donde la noche se iluminó con tal intensidad que por instantes pareció que era de día.
El avistamiento ocurrió el pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche en la ciudad de Kagoshima, Kyushu. La gran iluminación en la que se pueden ver colores entre el azul, verde, amarillo, naranja o hasta rojo se registró exactamente a las 23:08 horas.
Hasta el momento se desconoce si la "bola de fuego" impactó algún punto en tierra firme o en el agua y si produjo daños, pero se suma a la lista de avistamientos de este tipo en lugares como Estados Unidos, Brasil y México en lo que va del año.
Lee también VIDEO: "Bola de fuego" aparece en el cielo de EU; ¿fue un meteorito?
¿Qué paso en la ciudad de Kagoshima, Japón?
El pasado 19 de agosto al rededor de las 11 de la noche, la "bola de fuego", que pareciera ser un meteorito, descendió provocando que el cielo de Japón se tornara de diferentes colores, en algunos de los videos pareciera que cae en el agua.
De acuerdo con los videos difundidos por redes sociales, el cielo nocturno de Kagoshima se tornó de un azul intenso para posteriormente convertirse en naranja, amarillo y rojo, muy similar a un amanecer o un atardecer.
Además, en los videos se logra observar como la bola de fuego pierde intensidad y se va apagando conforme desciende.
ss/mcc