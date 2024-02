Tras la catástrofe por los incendios forestales en Chile, que han dejado al menos 46 muertos, las personas están buscando a sus mascotas.

Una mujer de Villa Alemana, región de Valparaíso, relató los angustiantes momentos en que se enfrentó a las llamas para rescatar a sus mascotas.

“Perdimos la casa, el taller, los buses, las ramplas. Gracias a Dios los autos no, porque los alcanzamos a correr. Pero se quemaron micros que estaban funcionando, con recorridos. Perdimos todo”, relató la mujer a CHV sosteniendo a su gato en brazos, visiblemente afectado y con algunas quemaduras.

La mujer contó: “Carabineros no me dejaba pasar, tuve que dejar el auto abajo, que es bastante lejos de acá y subí a pie. Acá en la casona blanca Carabineros tampoco me dejó pasar, les dije ‘lo siento, yo tengo que ir a sacar mis gatos’”, y acto seguido emprendió el camino hasta su casa.

Encontró a Nikita, una gata de 20 años: “Gracias a Dios encontré a la Nikita que tiene 20 años. (Está) quemadita (…) Eso es lo que quiero saber, dónde la puedo llevar, si la Municipalidad nos va a decir a dónde dirigirnos, porque tengo que buscar tres gatos más”.

Añadió: “Una que tiene 19 años, Chimuelo que tiene 4 meses, la Chila que tiene 5 años, que es un perro. Y tratar de rescatarlos, si es que están quemados, por último hacer algo. Ella por lo menos nos escuchó y empezó al tiro a llorar“, detalló.

Clínicas y recintos

BioBioChile reportó que clínicas y recintos públicos han dispuesto lugares para atender animales de forma gratuitas durante estos días de emergencia.

En Viña del Mar: el hospital Clínico Veterinario de la Universidad Andrés Bello, que se ubica en calle 5 oriente #161, en la Ciudad Jardín, avisó que están atendiendo animales con quemaduras.

Otros espacios son: Viña del Mar: Liceo Guillermo Rivera, que ubica en Calle Álvarez, Número 708. El lugar está recibiendo alimentos y medicina para animales, además de funcionar como clínica.

Quilpué: Clínica veterinaria Los Castaños. Se encuentra en Los Carrera #1130, Quilpué. Desde el centro ya anunciaron que atenderán mascotas de forma gratuita.

A eso se suma que están buscando voluntarios que puedan apoyar durante este sábado y domingo.

CNN Chile reportó que el Colegio Médico Veterinario de Chile, en coordinación con su Comisión Nacional de Respuesta a Desastres, inició una campaña de donaciones para entregar asistencia en dichas zonas.

Los incendios han dejado al menos 46 muertos, reportó durante el día el mandatario Gabriel Boric, quien también temió que "serán más" las víctimas.

