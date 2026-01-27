Más Información

Descarrilamiento del interoceánico cumple un mes; víctimas demandan que no se oculte información

Sheinbaum reacciona a freno de envío de petróleo a Cuba; “Pemex toma sus decisiones”, dice

Servicio exterior; 896 investigaciones y 36 sanciones

Trocas, togas y limpias exhiben a la Corte en 5 meses

Masacre en Salamanca; “No sé nada, sólo vieron varias camionetas”

Destituido y repudiado, Romero Tellaeche fuera del CIDE

No sólo fue en la cancha de futbol; al menos 20 homicidios se registraron en Salamanca en tres días

Gobierno ve pugna entre cárteles en masacre de Salamanca; cinco víctimas vinculadas a empresa ligada al CJNG

Abogados y familiares acusan al gobierno de México de enviar capos a EU sin extradición; denuncian violaciones al debido proceso

“La Reforma electoral empezó con el pie izquierdo”: Ricardo Gallardo

VIDEO: En Filipinas atacan con un lanzacohetes a alcalde; el funcionario sobrevivió al intento de asesinato

Suman 30 muertos por megatormenta invernal en EU; temperaturas podrían bajar aún más

Bangkok. Un de una zona conflictiva del sur de sobrevivió el domingo a un intento de asesinato cuando un asaltante disparó con un contra el vehículo blindado en el que viajaba, informan las autoridades locales, que publicaron un vídeo del suceso.

“El alcalde (Akmad Mitra) Ampatuan resultó ileso, mientras dos miembros de su equipo de seguridad fueron heridos”, apunta en un comunicado el gobierno de la región autónoma de Bangsamoro, en Mindanao, en el sur del , donde sucedió el ataque.

El ataque se produjo la mañana del domingo en la localidad de , en la provincia de Maguindánao del Sur, donde el regidor es Ampatuan.

Según imágenes compartidas en Facebook por Hadji Oping Ampatuan, vicealcalde de Shariff Aguak e hijo del regidor, dos asaltantes armados, uno de ellos con un lanzacohetes, salen de una furgoneta gris para disparar contra el coche en el que viaja el alcalde, que logra escapar.

El director de la Policía regional, Jose Melencio Nartatez, dijo qué agentes persiguieron la furgoneta y abatieron a tiros a tres de los presuntos asaltantes, mientras buscan a un cuarto e investigan las causas.

La región de Mindanao Musulmán (Bangsamoro en lengua local) arrastra desde hace más de cinco décadas un conflicto separatista, con varios grupos armados implicados, que ha segado 150 mil vidas, desplazado a millones de personas y lastrado el de esa zona rica en recursos.

El ataque se produjo la mañana del domingo en la localidad de Shariff Aguak, en la provincia de Maguindánao del Sur. Foto: X @UKR_token
También es escenario de frecuentes enfrentamientos armados entre clanes, a menudo dotados de poderosos , que se disputan el poder regional.

El alcalde atacado declaró hace años en el juicio contra miembros de su propio clan político acusados de organizar la conocida como “Masacre de Ampatuan”, ocurrida en 2009 y dirigida contra un convoy de un rival político al que acompañaban numerosos periodistas.

En 2019, tres miembros del clan Ampatuan fueron condenados a por orquestar este ataque en el que murieron 58 personas, 32 de ellas periodistas, lo que la convirtió en la mayor matanza de periodistas de la historia en un solo ataque.

