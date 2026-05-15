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El conductor de un camión séptico permanece hospitalizado luego de que intentara ganarle el paso a un tren de carga y fuera embestido la tarde del jueves en Chesapeake, Virginia, en un accidente que además provocó un derrame de combustible y residuos cerca de las vías.
De acuerdo con la Policía de Chesapeake, el choque ocurrió en el cruce ferroviario de Yadkin Road, a la altura del bloque 2 mil 900. Autoridades atendieron una situación menor relacionada con materiales peligrosos debido al combustible derramado, aunque aclararon que no existía riesgo inmediato para la población.
Las primeras investigaciones señalan que el conductor del camión no se detuvo ante una señal de alto antes de intentar cruzar las vías, lo que habría provocado el impacto con un tren que avanzaba en dirección este. Inicialmente, el chofer fue reportado con heridas de gravedad; sin embargo, este viernes la policía informó que su estado ya es estable.
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La empresa ferroviaria Norfolk Southern detalló que el percance ocurrió alrededor de las 16:46 horas en el cruce de Yadkin Road. Ninguno de los integrantes de la tripulación del tren resultó lesionado.
Un video grabado por Azuriah O’Daniel, testigo del accidente ferroviario, muestra el momento en que el tren golpea la parte trasera del camión mientras éste cruzaba las vías. El impacto separó el tanque de la cabina y lanzó ambas partes hacia una zanja cercana, mientras el contenido del depósito se derramaba sobre el suelo.
En declaraciones recabadas por el sitio de noticias WAVY, O’Daniel relató que apenas alcanzó a ver el vehículo antes de la colisión, ya que el tren se encontraba prácticamente encima del cruce cuando el camión avanzó. Aseguró que la fuerza del golpe arrancó mangueras y destrozó por completo el tanque séptico.
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El testigo explicó que suele acudir al lugar para grabar trenes, aunque nunca había presenciado un accidente similar. También señaló que el cruce es privado y carece de las tradicionales barreras y luces de advertencia, por lo que consideró que tras este incidente podrían ser necesarias mayores medidas de seguridad.
Asimismo, destacó que el tren hizo sonar repetidamente la bocina antes del choque, pero debido a la velocidad y al peso de la máquina, era imposible detenerse a tiempo.
Finalmente, O’Daniel pidió a los automovilistas extremar precauciones al acercarse a cualquier cruce ferroviario, recordando que incluso algunos sistemas de advertencia pueden fallar.
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gs/bmc
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