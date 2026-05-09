La Policía de Tampa en arrestó a 22 personas de entre 12 y 21 años de edad luego de un operativo realizado la noche del viernes tras un "teen takeover", una especie de convocatoria masiva de jóvenes que derivó en disturbios y desorden público en las inmediaciones del parque Curtis Hixon, en Florida.

De acuerdo con las autoridades, una gran concentración de adolescentes derivó en peleas y alteraciones al orden público tanto dentro del parque como en zonas cercanas, lo que obligó a un despliegue inmediato de unidades en bicicleta y personal aéreo para controlar la situación.

El jefe de la Policía de Tampa, Lee Bercaw, aseguró que este tipo de conductas “imprudentes y criminales” no serán toleradas en la ciudad. Señaló además que lo que comenzó como una reunión multitudinaria terminó escalando a hechos que pusieron en riesgo a otras personas.

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“Los padres necesitan saber dónde están sus hijos y con quién se encuentran”, expresó el funcionario, quien advirtió que las decisiones tomadas por varios de los detenidos podrían tener consecuencias a largo plazo.

Las detenciones incluyeron cargos como riña pública, posesión de narcóticos, resistencia al arresto y portación ilegal de armas. Durante el operativo, los agentes decomisaron dos armas de fuego y aseguraron un vehículo presuntamente relacionado con los disturbios.

Entre los arrestados había varios menores de edad, incluidos adolescentes de apenas 12 y 13 años. Las autoridades también reportaron casos vinculados con sustancias controladas y obstrucción de vías públicas.

¿Qué son los "teen takeover"?

La Policía de Tampa indicó que este tipo de concentraciones juveniles se han convertido en una preocupación creciente en distintas ciudades de Estados Unidos conforme se acerca el verano. Ante ello, las autoridades locales afirmaron que mantendrán programas de seguridad y vigilancia enfocados en jóvenes para evitar nuevos incidentes.

Los llamados “teen takeover”, o “mall takeover” cuando ocurren en centros comerciales, son reuniones masivas organizadas principalmente a través de redes sociales como TikTok e Instagram, donde cientos de adolescentes se congregan en parques, plazas o zonas comerciales.

Muchas de estas reuniones convocadas por redes sociales suelen comenzar como encuentros recreativos, pero en su mayoría han derivado en disturbios, peleas, vandalismo, robos y arrestos masivos.

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El fenómeno comenzó a ganar notoriedad en Estados Unidos desde 2019 y en los últimos meses se ha expandido a ciudades como Chicago, Atlanta, Detroit, Washington D.C. y distintas zonas de Florida. Autoridades atribuyen su crecimiento al efecto viral de las redes sociales y a la falta de espacios de convivencia para jóvenes.

Las convocatorias suelen difundirse mediante flyers digitales y mensajes virales, provocando concentraciones repentinas que en algunos casos obligan al despliegue de amplios operativos policiales y al cierre temporal de negocios o espacios públicos.

Last night, on May 8, 2026, officers arrested 22 people between the ages of 12 and 21, as part of a teen takeover.



The large group of teens attempted a takeover in the area of Curtis Hixon Park, causing significant disruptions, fights, and other issues in the park and… pic.twitter.com/MlbS45vLMW — Tampa Police Department (@TampaPD) May 9, 2026

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gs/bmc